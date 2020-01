Koalícia PS/Spolu zaznamenala sťažnosti voličov zo zahraničia, ktorí nedostali všetky hlasovacie lístky strán

Podnet na štátnu komisiu

Voliť zo zahraničia chcú tisícky ľudí

24.1.2020 (Webnoviny.sk) - Koalícia Progresívne Slovensko/Spolu (PS/Spolu) žiada prokuratúru, aby preverila a prešetrila postup obecných úradov, ktoré údajne nedodali kompletnú sadu hlasovacích lístkov Slovákom žijúcim v zahraničí.Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa PS/Spolu Silvia Hudáčková, koalícia zaznamenala na sociálnej sieti sťažnosti voličov zo zahraničia, ktorí poštou nedostali všetky hlasovacie lístky. Koalícia tiež podá podnet na Štátnu komisiu pre voľby a kontrolu financovania politických strán.„Považujeme za neprípustné a poľutovaniahodné, ak sa naši občania žijúci v zahraničí stretli s takouto situáciou, keď chceli využiť svoje ústavné právo. Pevne dúfame, že tieto prípady sú ojedinelé a zo strany kompetentných dôjde k náprave a doposlaniu chýbajúcich lístkov. V jednotlivých prípadoch by mala byť vyvodená zodpovednosť,“ informovala Hudáčková.O možnosť odovzdať svoj hlas vo februárových parlamentných voľbách poštou zo zahraničia požiadalo 55 117 Slovákov. O možnosť voľby zo zahraničia požiadalo 4 066 voličov, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.V parlamentných voľbách v roku 2016 o voľbu zo zahraničia požiadalo 1 117 ľudí bez trvalého pobytu na území SR, čo znamená, že počet žiadostí sa zvýšil takmer štvornásobne. Najväčší počet žiadostí zaslali ľudia s trvalým pobytom v Prešovskom kraji, a to 9 583 voličov. Parlamentné voľby 2020 na Slovensku sa uskutočnia v sobotu 29. februára. Kandidovať bude celkovo 25 politických subjektov. Volebné miestnosti budú otvorené od 7:00 do 22:00.