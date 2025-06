Koalícia sa chystá zmanipulovať voľby, ide o plán Fica ukradnúť opozícii dva hlasy, tvrdí Matovič – VIDEO

Manipulácia s voľbami zo zahraničia

Plán premiéra Fica

Vysvetlil, že ide o plán predsedu vlády

), ako opozícii ukradnúť minimálne dva mandáty.

Matovič pripomenul, že v roku 2023 dostala celá súčasná koalícia, a teda Smer-SD, Hlas-SD a SNS 7 156 hlasov zo zahraničia, pričom koaličné strany získali 46 081 hlasov. Rozdiel tak bol takmer 39-tisíc hlasov.

Frustrácia zo súčasnej vlády

4.6.2025 (SITA.sk) - Koalícia sa chystá zmanipulovať voľby, opozícii chce zobrať minimálne dva mandáty, myslí si to predseda hnutia Slovensko Na stredajšej tlačovej besede pripomenul aj slová Andreja Danka , ktorý sa v utorok 3. júna vyjadril, že by bolo správne uvažovať o zrušení voľby zo zahraničia. Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) uviedol, že je veľmi vážne podozrenie pri hlasovaní zo zahraničia, že je porušovaná anonymita, časová súvislosť a súkromie tých, ktorí hlasujú. Ak sa podľa jeho slov nevyrieši ochrana a nezmení sa systém, tak by bolo správne voľbu zo zahraničia zrušiť.Matovič dodal, že voľby v zahraničí by sa tak realizovali vo volebnej miestnosti na slovenskej ambasáde v danej krajiny.Ak ide o argumenty predsedu SNS na zrušenie voľby zo zahraničia poštou, tak upozornil, že nikto na Slovensku nepostrehol, že by sa nejako manipulovalo s voľbami zo zahraničia alebo by sa narušila anonymita. Nič také nebolo ani medializované, ani to nekonštatovali ľudia, ktorí strážia zákonnosť volieb. „Nič takéto nebolo,“ zdôraznil Matovič.Koalícia podľa lídra hnutia Slovenska opäť vytvorila imaginárneho „bubáka“, pred ktorým idú ľudí ochraňovať. „Idú zobrať ľuďom, ktorých zo Slovenska za 15 rokov pri moci vyhnali, právo, aby mohli rozhodovať o tom, akým spôsobom sa bude Slovensko ďalej vyvíjať,“ vyhlásil.Ako vysvetlil, možnosť voľby vo volebnej miestnosti na slovenskom zastupiteľskom úrade v tej-ktorej krajine rapídne zníži účasť voličov zo zahraničia. „Ak by bola napríklad na Slovensku jedna volebná miestnosť v Bratislave, účasť nebude 70 percent ale možno 15 až 20 percent. Presne takto sa manipulujú voľby,“ zdôraznil Matovič.Ako predseda hnutia Slovenska doplnil, ľudia sa mylne domnievajú, že v dnešnej dobe sa voľby zmanipulovať nedajú. Upozornil však, že v prípade voľby zo zahraničia sa dajú zmanipulovať veľmi jednoducho.„Keďže platný počet hlasov bol necelé tri milióny a počet poslancov je 150, na jedného poslanca bolo treba necelých 20-tisíc hlasov. Ten rozdiel znamená, že ľudia v zahraničí dali o dvoch poslancov viac opozícii, ako koalícii,“ dodal Matovič.Súčasne uviedol, že frustrácia z počínania súčasnej vlády v zahraničí rastie, čiže je podľa neho v najbližších voľbách možné, že by v hre boli viac než len dva mandáty. Rovnako aj z dôvodu prípadných krokov na zjednodušenie voľby zo zahraničia. Matovič tento plán označil ako perverzný.„Samozrejme, zakryjú to pod rúško, ako Danko hovoril, že sa nedá zabezpečiť tajnosť volieb alebo si niečo vymyslia. Bude sa voliť len na ambasádach a opozícia stratí minimálne dva mandáty. Takže čisto hypoteticky, ak by budúce voľby dopadli tak, že 76 hlasov bude mať súčasná opozícia a 74 bude mať Ficova mafia, po tejto finte a po tejto manipulácii volieb to bude presne opačne. Opozícii bude úplne na nič, že vyhrala voľby o dva hlasy, keď následne si Fico touto manipuláciou tie dva hlasy ukradne, lebo zakáže voliť ľuďom, ktorých vyhnal za svoje účinkovanie v politike,“ doplnil Matovič s tým, že ak niekto býva na druhej strane Anglicka a mal by prísť voliť na ambasádu do Londýna, takýto človek logicky podľa neho voliť nepôjde.„Ulakomili sa na hlasy ľudí zo zahraničia. Boja sa hlasov ľudí, ktorých vyhnali zo Slovenska,“ zdôraznil Matovič a podotkol, že podľa neho majú väčšie právo voliť ľudia, ktorí boli nútení zo Slovenska odísť, pretože to tu už nezvládli.