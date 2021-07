Koalícia sa dohodla, nezaočkovaní nebudú platiť za testy do práce či pri návšteve škôl (video)

aktualizované 24. júla 19:43



24.7.2021 (Webnoviny.sk) -Koalícia dosiahla dohodu pri novele zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorou majú zaočkovaní získať výhody. Na sobotňajšej tlačovej konferencii to oznámil predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO).Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) doplnil, že hnutiu Sme rodina sa podarilo presadiť ich požiadavky. Podľa jeho slov tak zabránili rozdeleniu ľudí na dve kategórie, a to na zaočkovaných a nezaočkovaných.Podotkol, že nezaočkovaní v prípade zhoršenia epidemickej situácie nebudú platiť za testy do práce, pri návšteve obchodov a škôl. Poslanecký klub Sme rodina teda predmetnú novelu pri hlasovaní podporí.Šéf rezortu práce povedal, že pendleri nebudú platiť za testy, ak budú vyžadované pri prechode štátnej hranice. „Budú nastavené také technické možnosti, aby sa mohli všetci pendleri bezplatne otestovať antigénovými testami, ktoré budú stačiť na vstup na územie Slovenskej republiky," uviedol.V prípade, ak príde silná tretia vlna, zamestnanci nebudú musieť chodiť niekam na testy, ale otestujú sa sami bezplatne u svojho zamestnávateľa. Ozrejmil to predseda poslaneckého klubu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Michal Šipoš.„Po druhé, deti sa otestujú samé tak, ako v Rakúsku, bezplatne a priamo v škole. Po tretie, do obchodov testy nebudú potrebné a po štvrté, pre pendlerov zriadime MOM-ky priamo na hraniciach, kde budú môcť získať antigénový test zadarmo," priblížil.Podľa jeho slov je hnutie OĽaNO s dohodou spokojné. Parlament rokuje o novele zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v skrátenom legislatívnom konaní.Na tlačovú konferenciu prišli aj poslanci Kotlebovcov - Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS) či nezaradení poslanci okolo Milana Mazureka . Sme rodina podľa nich oklamala ľudí.