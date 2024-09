Koalícia sa po lete vrátila v absolútnom chaose, spolupráca škrípe a rozpadá sa im to pod rukami, tvrdí Stohlová z PS

9.9.2024 (SITA.sk) - Spolupráca v koalícii zjavne škrípe a rozpadá sa im to pod rukami. Vyhlásila to poslankyňa a podpredsedníčka Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Tamara Stohlová PS ).Poslankyňa upozornila, že koalícia sa po letnej pauze vrátila v absolútnom chaose, pričom napätie rastie aj medzi koaličnými poslancami.„Ani na druhý pokus sa dnes neuskutočnil výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za posledné dni nám od koalície prichádzal jeden pozmeňujúci návrh za druhým, často k rovnakým zákonom. Opravovali vlastné chyby a lepili nesúvisiace úpravy. Výbor sa kvôli tomu už raz presúval z minulého týždňa," vysvetlila Stohlová s tým, že v pondelok ráno zaslali dve ďalšie opravy.„Namiesto potrebných 24 hodín ich ale dodali tesne pred rokovaním výboru. To už prekážalo aj predsedovi výboru Rudolfovi Huliakovi (SNS)," zdôraznila poslankyňa a podotkla, že do práce navyše neprišlo ani dosť poslancov.Výbor tak napokon nebol ai uznášaniaschopný. „Huliak dokonca avizoval možné sankcie za neúčasť," dodala Stohlová.