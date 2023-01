Koalícia sa podľa Weissa tvári, že sú spasitelia a nechápe konanie prezidentky Čaputovej

Falošné argumenty

Heger mal spasiteľské reči

24.1.2023 - Bývalý politik a veľvyslanec v Maďarsku a Českej republike Peter Weiss sa čuduje prezidentke Zuzane Čaputovej , že upustila od svojho pevného stanoviska, že do konca januára 2023 má koalícia vytvoriť podmienky na predčasné voľby, ktoré sa mali uskutočniť do konca júna tohto roku.„Nechápem, prečo ustúpila vláde, ktorá je krajne nepopulárna, koalícii, ktorá je vnútorne rozbitá. Vnútorne sú taktiež rozbité i politické strany. Akým spôsobom ešte deväť mesiacov, pri nenávisti verejnosti voči tejto vláde, chcú spravovať krajinu, keď tu máme multikrízu?" pýta sa Weiss.Ako ďalej uviedol v relácii Karty na stôl týždenníka Plus 7 dní, sme svedkami tolerancie nezodpovedného správania sa voči štátu. „Politická scéna je v najhlbšej politickej kríze, akú sme zažili. A koalícia sa tvári, že sú spasitelia," dodal Weiss.Podľa Weissa koalícia stále pri zmienke predčasných parlamentných volieb argumentuje tým, aby sa k moci nedostal Robert Fico Smer-SD ) či strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) na čele s Petrom Pellegrinim „Až sa mi niekedy zdalo, že v tom ich spasiteľskom opojení sú práve oni 'záchrancovia republiky' a najradšej by zakázali voľby. A aký je rozdiel, či sa opozícia dostane k moci vo februári 2024 alebo v septembri či júni 2023. Sú to úplne falošné argumenty. Myslia si, že voliči nevedia, koho majú voliť, aby štát bol lepšie spravovaný?," spýtal sa Weiss.Dodal, že dočasne poverený premiér Eduard Heger OĽaNO ) by sa mal pozrieť na rebríčky svojej dôveryhodnosti. „Keby bol dobre spravoval štát, tak by nemal túto krízu a nepadla by mu vláda," dodal.Peter Weiss v relácii taktiež uviedol, že súčasná vládna koalícia si všetko „zbabrala" sama. „Robili nevynútené politické chyby. Vláda mala vyslovenú nedôveru a premiér Heger mal spasiteľské reči, že Slovensko musí dať opäť dokopy a musí dostať novú šancu. Hoci, nielen parlament mu vyslovil nedôveru, ale aj dve tretiny ľudí chce, aby boli predčasné voľby," tvrdí bývalý veľvyslanec.Weiss zároveň dodal, že Hegerovmu straníckemu šéfovi Igorovi Matovičovi (OĽaNO) nedôveruje 90 percent ľudí. „Tá vláda má najvyššiu mieru nedôveryhodnosti, aká tu kedy bola. To znamená, že vláda nemá autoritu a silou mocou sa pokúšajú udržať pri moci. Je absolútny politický egoizmus odmietať rýchle predčasné voľby," skonštatoval.