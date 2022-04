Koalícia sa stále nedohodla na budúcom detskom komisárovi, OĽaNO napriek výzve neziskovkám navrhlo štyroch kandidátov

Štyri neúspešné pokusy

Kompromis je lepší ako nič

23.4.2022 (Webnoviny.sk) - Dohoda koaličných strán na novom mene komisárky alebo komisára pre deti má byť už pred prvým hlasovaním parlamentu o obsadení tejto pozície. Predpokladajú to podpredseda ľudskoprávneho výboru parlamentu Peter Pollák ml. (OĽaNO) a členka výboru Vladimíra Marcinková (klub SaS), ktorých oslovila agentúra SITA.Parlament doteraz hlasoval o komisárovi štyri razy, avšak ani jeden kandidát nezískal dostatočný počet hlasov. O komisárovi majú poslanci znovu rozhodovať na schôdzi, ktorá sa začína v utorok (26. apríla).„Predpokladám, že hlasovanie bude úspešné a niekto bude zvolený,“ povedal Pollák ml. Marcinková uviedla, že keď bude koalícia počúvať tých, ktorí sú garantmi k tejto téme, aby vyjednávali o komisárovi, tak sa dohodne.„Ak budú do toho zasahovať ďalší ľudia, ktorých nepoverili koaličné kluby, tak sa to nedohodne,“ mienila poslankyňa.O post komisára alebo komisárky pre deti sa budú uchádzať štyria kandidáti. Sú nimi bývalá poslankyňa parlamentu Natália Blahová , riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Janette Motlová , zakladateľ neziskovky Úsmev ako dar Jozef Mikloško a predsedníčka Slovenskej rady rodičovských združení Júlia Lindtnerová Všetkých štyroch záujemcov o pozíciu detského komisára navrhli poslanci hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).Poslankyňa Marcinková poznamenala, že bolo pre ňu paradoxné, že so všetkými kandidátmi prišli poslanci OĽaNO, keďže OĽaNO dalo výzvu neziskovým organizáciám, aby sa zhodli na jednom kandidátovi a priniesli ho.„Myslím si, že bolo veľmi vehementné, kto má najširšiu podporu verejného sektora, ale keď sa nedokázali zhodnúť v rámci klubu, rešpektujem kompromisné riešenie ako lepšie, než by sa do voľby nedostali viacerí kvalitní kandidáti,“ zhodnotila Marcinková.Pollák ml. nevidí problém v tom, že všetkých kandidátov na komisára navrhli poslanci OĽaNO. „Neznamená to, že sa koalícia a klub OĽaNO nezhodnú na jednom mene,“ podotkol Pollák. Odmietol povedať, kto z kandidátov ho najviac oslovil. „Neprezradím to. Všetci štyria boli zdatní odborníci v téme a verím, že na jednom z nich sa koalícia zhodne,“ dodal.Aktuálni uchádzači o post detského komisára Motlová a Lindtnerová sú noví kandidáti. Blahová a Mikloško sa už o post komisára uchádzali. Vlani v decembri Blahová získala pri voľbe jeden hlas a Mikloško štyri hlasy.V kresle komisárky pre deti je exministerka práce za stranu Smer-SD Viera Tomanová . Kým parlament nezvolí jej nástupcu, bude pokračovať vo funkcii.