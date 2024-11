Koalícia si personálne otázky vysporiada do konca roka a post šéfa parlamentu prináleží Hlasu, vyhlásil Šutaj Eštok

Parlament naďalej vedie Žiga

Provizórium nie je normálne

10.11.2024 (SITA.sk) - Koalícia si personálne otázky vysporiada do konca roka. V relácii V politike televízie Ta3 to uviedol minister vnútra a predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok . Reagoval tak na problematiku neobsadeného postu predsedu Národnej rady (NR) SR.„Situácia je taká, že musíme urobiť všetko pre to, aby táto domáca úloha, ktorú koalícia pred sebou tlačí už vyše pol roka, bola naplnená,“ vyjadril sa.Pozícia predsedu parlamentu je neobsadená od jari tohto roka, kedy bol vtedajší predseda NR SR Peter Pellegrini (vtedy predseda Hlasu) zvolený za prezidenta. NR SR odvtedy vedie jej podpredseda poverený jej riadením Peter Žiga (Hlas-SD). O pozíciu predsedu parlamentu opakovane prejavil záujem predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Šutaj Eštok následne uviedol, tento post prináleží strane Hlas a budú sa usilovať o to, aby parlament dostal nového predsedu počas najbližšej schôdze. Predseda druhej najsilnejšej koaličnej strany nepovažuje za reálne, aby NR SR trvalo viedol je poverený podpredseda Žiga, zdôraznil ale, že parlament funguje.Nechcel komentovať, či sa novým predsedom NR SR stane on sám. Jeho oponent v diskusii Michal Šimečka (predseda hnutia Progresívne Slovensko ) s ním súhlasil v tom, že takéto provizórium vo vedení parlamentu nie je normálne.Problémy súvisiace s odchodom poslanca Rudolfa Huliaka Národná koalícia , zvolený za SNS) a ďalších dvoch poslancov z poslaneckého klubu SNS, sú podľa šéfa Hlasu internou záležitosťou národniarov, ktorú by si mal vyriešiť predseda SNS Danko.