Koalícia: Sviatok Cyrila a Metoda je aj sviatkom slovenskej štátnosti

Na kombosnímke zľava: Béla Bugár (Most-Híd) a Andrej Hrnko (SNS). Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 5. júla (TASR) - Sviatok svätých Cyrila a Metoda je aj sviatok slovenskej štátnosti. Povedal to pre TASR podpredseda SNS Anton Hrnko. Koaličné strany Most-Híd a Smer-SD sa zhodli na tom, že cyrilo-metodská tradícia je súčasťou celej európskej kultúry a pripomíname si ňou aj korene slovenskosti.SNS pokladá sviatok svätých Cyrila a Metoda nielen za cirkevný či národný, ale aj za sviatok slovenskej štátnosti. Podľa Hrnkových slov bol kultúrny dosah solúnskych bratov nesmierny nielen pre Slovensko, ale pre celý slovanský svet.vysvetlil a zdôraznil ich úlohu v štátoprávnej oblasti.Doplnil, že od cyrilo-metodskej tradície Slováci odvíjali svoje kultúrne a štátoprávne nároky. Jej zakotvenie v preambule ústavy považuje za logické zavŕšenie zápasu Slovákov za národné a štátne sebaurčenie.Predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák dodal, že pripomínať si odkaz Cyrila a Metoda je dôležité najmä dnes, "povedal pre TASR poslanec Národnej rady (NR) SR Dušan Jarjabek (Smer-SD). Cyrilo-metodskými dňami podľa svojich slov žije naplno. "zdôraznil.Zabúdať by sa podľa Mosta-Híd v súčasnosti nemalo na to, že Cyril a Metod šírili vieru srdcom a písmom, bez násilia.povedala hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár. Doplnila, že neboli len vierozvestcami a v období zápasu o cirkevnú orientáciu predviedli svoju zručnosť a cit pre politickú diplomaciu. "zdôraznila.