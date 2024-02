Koalícia valcuje všetko, čo im príde pod ruku. Liberáli apelujú na predsedu národniarov Danka, aby dal ruky preč od RTVS (video)

Ruky preč od RTVS

Znásilňovanie podpory kultúry

Novela zákona o múzeách a galériách

16.2.2024 (SITA.sk) - Koalícia ako taký parný valec valcuje všetko, čo im príde pod ruku. Na tlačovej besede to skonštatoval predseda poslaneckého klubu a podpredseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling . Poukázal pritom napríklad na novelizáciu Trestného zákona a dodal, že v súčasnosti to pokračuje úsilím o ovládnutie verejnoprávneho Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) a zamedzenie objektívnej žurnalistike. Robert Fico si zamieňa demokratický štát s autokraciou, takto pristupuje k svojim rezortom aj Slovenská národná strana Andrejom Dankom ," myslí si poslanec. Šéfa národniarov Danka vyzval, aby dal od verejnoprávneho telerozhlasu ruky preč.Danko sa prednedávnom v médiách vyjadril, že by namiesto verejnoprávnej televízie chcel televíziu štátnu. Gröhling tiež kritizoval ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú (nom. SNS), ktorá podľa neho robí hanbu doma i v zahraničí. Poukázal pri tom na návrhy týkajúce sa kultúry, ktoré sú momentálne v parlamente, označil ich za synonymá pre neodbornosť, nekompetentnosť a nekultúrnosť.Podľa tímlídra SaS Reného Paráka vládna koalícia, a obzvlášť SNS, „znásilňuje podporu kultúry na Slovensku, demokratické riadenie štátu a fungovanie rezortných nezávislých a verejnoprávnych inštitúcií". Verejnoprávne fondy, ako sú Audiovizuálny fond či Fond na podporu kultúry národnostných menšín, by podľa neho mali garantovať apolitické a odborné kritériá pri podpore kultúry, nie predstavy či želania predsedu SNS alebo ministerky Šimkovičovej.Považuje za neakceptovateľné, aby sa fungovanie týchto fondov menilo poslaneckými návrhmi, keďže pri tom chýba medzirezortné pripomienkové konanie, analýzy či diskusie s odbornou verejnosťou. Posilňovanie dozorových rád, ktoré je podľa Paráka neopodstatnené, považuje len za akýsi predvoj ďalších účelových zmien, ktoré by mohli smerovať k politickému a mocenskému ovládnutiu predmetných inštitúcií.Ďalšiu novelu zákona o múzeách a galériách považuje Parák za neprijateľnú a za krok do minulosti. Poukázal pri tom na možnosť odvolávať riaditeľov týchto inštitúcií bez udania dôvodu.„Zrušenie verejného vypočutia pri výberových konaniach je dôkazom snahy o rýchle dosadenie vlastných ľudí. Znamená to len jediné - kultúrne inštitúcie prídu o vysoko odborne zdatných riaditeľov a na ich miesta budú dosadení stranícky poslušní hochštapleri a amatéri, ktorí akurát zničia roky budovania dobrého mena našich múzeí a galérií,“ myslí si.Poslanec Ondrej Dostál dodal, že koalícia podľa neho nielen obchádza medzirezortné pripomienkové konanie tým, že návrhy predložili do Národnej rady SR ako poslanecké, ale i pri diskusii v parlamente sa vyhýbajú i štandardnej diskusii v prvom a druhom čítaní. Tri z piatich návrhov označil Dostál za „čisté nosiče", ktoré prinášajú marginálne zmeny. Skutočný obsah týchto návrhov bude podľa poslanca odhalený až pri prerokúvaní vo výboroch, prípadne až v pléne, čo ale podľa Dostálových slov povedie k obmedzeniu diskusie.