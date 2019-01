Koalícia vedená Saudskou Arábiou prepustila na výmenu sedem zajatcov

Na archívnej snímke jemenský prezident Abd Rabbuh Mansúr Hádí Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dubaj 30. januára (TASR) - Koalícia vedená Saudskou Arábiou bojujúca v Jemene sa proti šiitským povstalcom prepustila v stredu siedmich zajatcov z ich radov a umožnila im návrat do jemenského hlavného mesta Saná. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na Organizáciu Spojených národov.Osobitný vyslanec OSN pre Jemen Martin Griffiths povedal, že saJemenská ústredná vláda a šiitskí povstalci, známi aj ako húsíovia, sa na vzájomnej výmene 15.000 zajatcov dohodli ešte v decembri a sprostredkovateľom z OSN poskytli menné zoznamy. Prvého saudskoarabského vojaka prepustili húsíovia v utorok.Presun siedmich húsíov z Rijádu do mesta Saná, ktoré je pod kontrolou povstalcov, zabezpečil Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK).OSN sa snaží presadiť výmenu väzňov a prímerie v strategickom prístavnom meste Hudajda, aby pripravila pôdu pre druhé kolo rokovaní o ukončení takmer štyri roky trvajúceho vojnového konfliktu v Jemene.Boje medzi šiitskými povstalcami a vojakmi vernými jemenskému prezidentovi Abdovi Rabbuhovi Mansúrovi Hádímu sa vystupňovali v roku 2015, keď Hádí ušiel do saudskoarabského exilu a vojensky začala v Jemene zasahovať koalícia pod vedením Saudskoarabov.