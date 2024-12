Koalícii sa nepodarilo otvoriť ani schôdzu, ktorá mala maskovať jej zlyhania. Šimečka hovorí o neschopnosti Ficovej vlády – VIDEO

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem









Tieto prejavy podľa koaličných navrhovateľov uznesenia zazneli počas podujatia 17. novembra 2024 pri príležitosti 35. výročia Nežnej revolúcie. Iniciátori uznesenia upozorňujú, že verejné zhromaždenia boli zneužité na šírenie nenávistných ideí, čo je podľa nich v rozpore s odkazom novembra 1989.



11.12.2024 (SITA.sk) - Vládna koalícia v stredu chcela rokovaním parlamentu o údajnom extrémizme zakryť vlastné zlyhania, ani to sa im však nepodarilo a museli bod schôdze presunúť. Skonštatoval to predseda opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka . Doplnil, že miesto riešenia reálnych problémov Slovenska vláda Roberta Fica rieši len seba, svoju pomstu a ešte aj pri tom sa potácajú na vlastnej neschopnosti a chaose.Vláda podľa Šimečku ignoruje výzvy lekárov, učiteľov, odborárov či samospráv, ktorých situácia sa stále zhoršuje. "Kvôli tejto nečinnosti nám hrozí kolaps zdravotníctva, školstva i samospráv. Ficova drahota dopadne na ľudí plnou váhou a parlament je pritom zablokovaný chaosom vo vládnej koalícii," vyhlásil šéf PS.Doplnil, že namiesto rokovania sa lekárom Fico vyhráža väzením, a namiesto Slovenska sa vyskytuje v Brazílii. "Miesto pomoci ľuďom rieši jeho vláda iba papalášstvo, pomstu, platy, návštevy Formuly 1 a kúpu nových vládnych tryskáčov. Bavme sa o tom, ako zlepšiť zdravotníctvo, školstvo, bezpečnosť ľudí na Slovensku, ako im dať dôstojnú prácu a lepší život. Toto od nás žiadajú ľudia po celom Slovensku," povedal Šimečka.Zároveň vyzval vládu, aby si začala plniť svoje povinnosti. "A keď to nezvládate, tak si to priznajte, a choďte už od toho," dodal šéf progresívcov.