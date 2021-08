Koalícii v Poľsku hrozí rozpad, Morawiecki prepustil vicepremiéra pred hlasovaním o kritizovanom zákone

Gowin podkopáva dôveru

Protestovali tisícky ľudí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.8.2021 (Webnoviny.sk) - Poľská vládna koalícia čelí možnému rozpadu po tom, čo predseda vlády v utorok prepustil vicepremiéra.Stalo sa tak pritom deň pred kľúčovým hlasovaním o kritizovanom návrhu zákona, ktorý blokuje vlastníctvo médií neeurópskymi firmami a podľa kritikov má umlčať televíziu kritickú voči vláde. Spomenutý Jaroslaw Gowin je proti návrhu. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Gowinova strana Dohoda, ktorá je menším partnerom vo vládnej koalícii Zjednotená pravica, sa čoraz častejšie dostáva do stretov s jej väčším partnerom - stranou Právo a spravodlivosť (PiS) premiéra Mateusza Morawieckeho Gowin kritizoval koaličný ekonomický program, ktorý podľa neho povedie k zvyšovaniu daní pre strednú triedu, či zmeny zákona o vysielaní, o ktorých tvrdí, že „jasne porušujú princíp slobody médií“.Gowin podľa vlády „podkopáva dôveru“ v jej činy. On zas uviedol, že jeho zbavenie funkcie je „de facto roztržka vo vládnej koalícii a de facto koniec Zjednotenej pravice“. Jeho strana bude podľa jeho slov v stredu hlasovať o tom, či zostať v koalícii. Ak by Dohoda z koalície odišla, vláda by stratila väčšinu v parlamente.Vláda je podľa jej hovorcu presvedčená, že spomenutý návrh aj tak parlamentom prejde.Proti návrhu mediálneho zákona v utorok večer vyšli do ulíc viacerých miest tisícky demonštrantov. Davy sa zišli pred parlamentom vo Varšave, kde budú v stredu o návrhu diskutovať poslanci, ale aj v Krakove, Vroclave, Poznani, Lubline alebo Štetíne.Vláda tvrdí, že zákon je potrebný, aby zastavil nepriateľské zahraničné mocnosti pred prebratím kontroly nad poľskými vysielateľmi. Podľa oponentov je to však pokus o dotlačenie americkej spoločnosti Discovery k predaju najväčšej televíznej siete TVN.