Koaličná rada bola hektická. Danko verí, že vyriešia vsetky problémy a aj transakčnú daň

23.5.2025 (SITA.sk) - Koaličná rada bola hektická, no koaliční partneri sa dohodli na priebehu schôdze Národnej rady (NR) SR. Po rokovaní rady to skonštatoval predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko . Následne ocenil prístup koaličných partnerov, dodal, že dohodli na priebehu parlamentnej schôdze a neočakáva pri nej problémy.„Verím, že vyriešime všetky problémy, vrátane transakčnej dane," vyjadril sa pre prítomné médiá. Dodal, že na budúci týždeň sa chce stretnúť k tejto téme s ministrom financií Ladislavom Kamenickým Smer-SD ). Šéf národniarov priznal, že transakčná daň ešte nie je dohodnutá, no opätovne sa s koaličnými partnermi k tejto téme stretnú.Danko tiež uviedol, že má prísľub od predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD), že sa koaliční partneri budú stretávať v určitých intervaloch a komunikovať o veciach „ktoré by mohli predísť tým problémom, ktoré vznikajú". Koaličná rada sa konala po zhruba dvoch mesiacoch, Danko v ostatnom čase apeloval na častejšie stretnutia. Predseda SNS vyjadril spokojnosť s koaličnou radou, zdôraznil dôležitosť komunikácie.