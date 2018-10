Koaliční poslanci chcú posilniť kompetencie Štátnej školskej inšpekcie

NRSR, ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. októbra (TASR) – Posilniť napĺňanie kompetencií Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI) a pomôcť reforme systému výchovného poradenstva a prevencie je účelom zmeny zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Zmeny predložili koaliční poslanci Ľubomír Petrák, Martin Glváč, Dušan Jarjabek, Pavol Goga (všetci Smer-SD) a Péter Vörös (Most-Híd) na októbrovú schôdzu parlamentu.Poslanci konštatujú, že v praxi boli pri výkone inšpekčnej činnosti identifikované viaceré problémy súvisiace s tým, že kontrolované subjekty nevytvárali podmienky na výkon kontroly. Zámerom návrhu je podľa nich "zvýšiť právnu istotu kontrolovaných subjektov nastavením jednoznačných pravidiel na úpravu výstupných materiálov, teda správ o výsledkoch školskej inšpekcie". Poslanci tvrdia, že narastá frekvencia situácií, keď kontrolované subjekty nevytvárajú podmienky na výkon kontroly buď tým, že odmietnu predložiť požadovanú dokumentáciu, alebo tým, že zamedzia vstup školských inšpektorov do kontrolovaného subjektu.tvrdia poslanci.S účinnosťou zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ sa upravila aj problematika spracúvania osobných údajov. Táto zmena sa dotkla aj ŠŠI, ktorá osobné údaje spracúva na základe vykonaných školských inšpekcií.uvádza sa v návrhu novely zákona.Cieľom úpravy je aj to, aby pri zrušení spoločného školského obvodu mali dotknuté subjekty dostatočný časový priestor na zabezpečenie potrebných úkonov. Koaliční poslanci navrhujú, aby spoločný školský obvod nebolo možné zrušiť zároveň s vypovedaním dohody obcí o jeho zriadení. Nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa by mal byť inštitút výpovednej lehoty, ktorého minimálne trvanie ustanoví zákon.