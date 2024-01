Koaliční poslanci navrhujú zrušiť verejné vypočutie uchádzačov o funkciu riaditeľa múzea alebo galérie

Odvolanie aj bez dôvodu

Funkcia na neurčito

28.1.2024 (SITA.sk) - Skupina koaličných poslancov strán Smer – sociálna demokracia Slovenskej národnej strany navrhujú upraviť spôsob výberu štatutárneho orgánu múzea alebo galérie zriadených ústredným orgánom štátnej správy, vyšším územným celkom alebo obcou, resp. vedúceho zamestnanca riadiaceho múzeum alebo galériu, ktoré nie sú právnickou osobou.Súčasne navrhujú zrušiť verejné vypočutie uchádzačov o spomínanú funkciu. To podľa poslancov spôsobuje administratívnu záťaž najmä menším obciam, ktoré tieto funkcie obsadzujú.Upraviť chcú aj ustanovenie o odvolaní vedúceho zamestnanca riadiaceho múzeum alebo galériu bez právnej subjektivity, a to s cieľom vytvoriť predpoklady na pružnejšiu manažérsku výmenu v týchto inštitúciách.Odvolať ho tak podľa predloženého návrhu bude možné aj bez uvedenia dôvodu.Vypustiť by sa malo aj päťročné funkčné obdobie pri výkone funkcie štatutárneho orgánu, respektíve vedúceho zamestnanca riadiaceho múzeum alebo galériu.Cieľom úpravy je nelimitovať výkon funkcie časovým obmedzením. „Dĺžka výkonu funkcie bude závisieť od dosahovaných výsledkov múzea alebo galérie a manažérskych kvalít štatutárneho orgánu alebo vedúceho zamestnanca riadiaceho múzeum alebo galériu," tvrdia poslanci.