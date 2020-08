Koaliční poslanci očakávajú miernejšie opatrenia ako počas prvej vlny, odstavenie ekonomiky nie je možné zopakovať

Komunitné šírenie

24.8.2020 (Webnoviny.sk) - Poslanci vládnej koalície, ktorých oslovila agentúra SITA, očakávajú miernejšie opatrenia ako počas prvej vlny pandémie koronavírusu. Predseda parlamentného výboru pre financie a rozpočet Marián Viskupič (SaS) povedal, že nielen Slovensko, ale celá Európa pochopila, že sa nedá zopakovať odstavenie ekonomiky, ako sa to stalo na začiatku pandémie.Šéf parlamentného výboru pre európske záležitosti Tomáš Valášek (Za ľudí) uviedol, že Slovensko je už múdrejšie, pretože počas prvej vlny nikto poriadne nevedel, ktoré opatrenia naozaj fungujú. Podľa poslanca Jozefa Bubnára (OĽaNO) nové kroky proti pandémii nebudú také prísne a závisieť budú od odborníkov.Úrad verejného zdravotníctva v pondelok informoval, že komunitné šírenie koronavírusu na Slovensku stále nie je. Podľa úradu by nastalo v prípade, ak by sa neobjasnené pramene pôvodcu nákazy objavovali bežne a vo väčšom počte, čo však aktuálne nie je prípad Slovenska.Minulý týždeň vo štvrtok 20. augusta testy odhalili 123 nových nakazených vírusom SARS-CoV-2. Išlo o najvyšší denný prírastok od začiatku pandémie. Dva dni predtým, v utorok 18. augusta, pribudlo sto infikovaných.Otázkou je, či protipandemické opatrenia počas prvej vlny neboli prísne v porovnaní so súčasným stavom. Poslanec Viskupič povedal, že v prvom momente Slovensko a ani svet presne nevedeli, čomu čelia, preto boli prvé kroky podľa neho namieste.„Myslím si však, že uvoľnenie opatrení mohlo byť oveľa skôr. Hnanie sa za nula prípadmi význam nemalo, lebo je to vírus. Situácia je pozitívna. Verím, že využijeme všetky získané skúsenosti, financie z eurofondov, zdroje zo schváleného rozpočtu a dokážeme z koronakrízy nakoniec urobiť našu výhodu a aj takto znížiť zaostávanie oproti ostatným krajinám EÚ,“ zhodnotil Viskupič.Poslanec Peter Pčolinský (Sme rodina) predpokladá, že ďalšie kroky proti pandémii budú adresnejšie. „Ak bude niekde ohnisko, tak tam sa budú robiť preventívne opatrenia, ale už to asi nebude plošné,“ poznamenal.Poslanec Bubnár o tvrdých protipandemických opatreniach v čase prvej vlny povedal, že „výsledok bol fantastický a aj zahraničné médiá písali o Slovensku ako o skvoste“ v súvislosti s minimalizovaním počtu nakazených a nízkeho počtu úmrtí.„Musíme však improvizovať, pretože sa nedá fungovať celý život so zatvorenou ekonomikou. Budeme musieť žiť s touto chorobou rozumnejšie a dúfať v skorý príchod vakcíny,“ dodal Bubnár.Poslanec Valášek pripomenul, že podobná pandémia bola naposledy v roku 1918. Keďže zatiaľ na Slovensku nie je komunitný prenos ochorenia, tak podľa Valáška nie je dôvod na panicky prísne opatrenia.„To isté sa bude vzťahovať na opatrenia so zatváraním hraníc. Budeme postupovať inteligentne, a nie zbrklo. Posudzovať sa bude nielen to, z ktorej krajiny, ale aj z ktorých regiónov sa ľudia vracajú, pretože rôzne regióny sú rôzne postihnuté. O chorobe vieme oveľa viac, preto vieme opatrenia aj nastaviť cielenejšie,“ dodal Valášek.O aktuálnej pandemickej situácii na Slovensku bude v utorok 25. augusta rokovať Ústredný krízový štáb SR.