Koaličnú zmluvu nepodpísal len kiskovec Kollár. Vládu podporuje, ale neexperimentuje

Poslanci sú vždy slobodní

Historický moment od Nežnej revolúcie

Chýbal Andrej Kiska

2.4.2020 (Webnoviny.sk) - Poslanci vládnej koalície v stredu na Bratislavskom hrade spečatili koaličnú dohodu. Podľa šéfa parlamentu a predsedu Sme rodina Borisa Kollára je to historický okamih od vzniku demokratickej Slovenskej republiky, kedy sa pod koaličnú zmluvu podpisujú všetci poslanci.Poslanec Miroslav Kollár zo strany Za ľudí ju nepodpísal. Na sociálnej sieti uviedol, že koalíciu aj vládu podporuje, ale „na netradičné experimenty nevidím dôvod“. V ponovembrovej histórii Slovenska sa ešte nestalo, že by zmluvu okrem lídrov strán podpisovali vládni poslanci.Aj keď premiér a predseda Obyčajných ľudí a nezávislých osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič pôvodne hovoril, že zmluva sa sprístupní po jej podpise poslancami, nestane sa tak. Koalícia ju zverejní na budúci týždeň v pondelok.Matovič povedal, že sa tým začína nová tradícia. „Poslancov považujeme za jednoznačnú súčasť nášho spoločného diela a spoločnej úlohy,“ vyhlásil. Podľa neho ak raz poslanci podpíšu koaličnú zmluvu a zahlasujú za programové vyhlásenie vlády, tak očakáva, že budú hlasovať za akýkoľvek zákon, ktorý napĺňa programové vyhlásenie vlády.„Zelená karta“ bude podľa Matoviča platiť pri veciach, kde nie je spoločná dohoda koalície. „Ak prídu nové veci, naši poslanci sú vždy slobodní,“ zdôraznil. To znamená, že poslanci by tak mali mať voľné hlasovanie napríklad pri kultúrno-etických témach.Šéf Sme rodina povedal, že „dnes je Slovensko ohrozené pandémiou a my sa musíme celý národ zomknúť ako tri Svätoplukove prúty“. Každý poslanec podpisom podľa Kollára dáva signál, že „nás nikto neporazí“.Líder strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík označil za historický moment, že prvýkrát od Nežnej revolúcie podpíšu koaličnú dohodu všetci poslanci „Robíme to preto, aby oj oni boli skutočnou súčasťou koalície a najmä preto, lebo chceme, aby bola koalícia stabilná, pevná a nemohlo ju niečo zľahka rozhodiť,“ poznamenal.Ako ďalej povedal, koalícia bude musieť byť súdržná, aby „sme vyslali jasný signál, že sme pripravení na boj nielen s koronavírusom, ale aj na boj s korupciou, zlodejmi, mafiánmi“. Je tiež rád, že v koaličnej dohode sa vládni partneri snažili o korektné vyváženie konzervatívnych a liberálnych hodnôt, čo je dobrý základ pre fungovanie koalície.Podpredsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová povedala, že vstupujú do koalície s obrovskými očakávaniami, aby uskutočnili zmenu za lepšie Slovensko, kde „štát bude slúžiť nie malej skupinke oligarchov v pozadí, ale ľudom, ktorí to najviac potrebujú“.Na slávnostnom akte na Bratislavskom hrade nebol prítomný predseda strany Za ľudí Andrej Kiska. Podpredsedníčka Remišová uviedla, že pre zdravotné problémy prerušil svoje pôsobenie, ona ho zastupuje a „určite ho na verejnosti uvidíte“.Lídri koalície podpísali koaličnú dohodu ešte 21. marca. Vládne strany OĽaNO, Sme rodina, SaS, Za ľudí disponujú v parlamente 95 hlasmi poslancov zo 150-členného parlamentu.Vládu premiéra Matoviča prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala 21. marca, teda v rovnaký deň, keď predsedovia strán podpísali koaličnú zmluvu. Vláda má 30 dní na to, aby predložila do parlamentu svoje programové vyhlásenie a požiadala o vyslovenie dôvery.