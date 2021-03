Koaličný poslanec Linhart nezahlasuje za predĺženie núdzového stavu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.3.2021 - Koaličný poslanec Národnej rady SR (NR SR) Patrick Linhart (Sme rodina) nezahlasuje za predĺženie núdzového stavu.Uviedol to vo svojom stanovisku s tým, že pandemická komisia s Eduardom Hegerom (OĽaNO) ho nepresvedčili o nutnosti jeho predĺženia. Minister financií Heger je zároveň dočasne poverený vedením rezortu zdravotníctva.Vláda podľa Linharta znova zaspala a nebola schopná predložiť do parlamentu na schválenie legislatívne úpravy, ktoré by riešili lokálnu pomoc domovom sociálnych služieb, zdravotníctvu a ostatným oblastiam, ktoré sú na núdzový stav viazané.Doplnil, že ide o jeho názor a môže byť v rozpore s názorom hnutia Sme rodina.