Koaličný zákon podľa kritikov kopíruje Rusko. Komisár Rady Európy pre ľudské práva žiada, aby neprešiel

Možnosť vysokých sankcií

Komisár varuje pred rastúcim tlakom na občiansku spoločnosť

Vláda tvrdí, že ide len o zlepšenie transparentnosti

9.4.2025 (SITA.sk) - Komisár Rady Európy pre ľudské práva Michael O’Flaherty apeluje na slovenských poslancov, aby neschvaľovali zákon o mimovládnych organizáciách . Podobne im písal i minulý rok v máji. O liste komisára Rady Európy informoval denník Sme . O'Flaherty list adresoval predsedovi parlamentu Richardovi Rašimu Hlas-SD ) a predsedom troch parlamentných výborov, Miroslavovi Čellárovi (Hlas-SD), Jaroslavovi Baškovi Smer-SD ) a Lucii Plavákovej Progresívne Slovensko ).Píše v ňom o tom, že označovanie mimovládnych organizácií za lobistov by ich neprimerane stigmatizovalo, vyzval, aby sa kroky smerujúce k regulácii neziskoviek uskutočňovali v spolupráci s občianskym sektorom.O’Flaherty rovnako upozornil aj na to, že nová legislatíva plánuje zaviesť pre mimovládne organizácie povinnosti podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorý je cielený na verejné inštitúcie. Komisár podobne ako vlani vystríhal pred zavedením možnosti vysokých sankcií i zrušenia mimovládnej organizácie v dôsledku administratívnych pochybení.Rozpustenie by podľa neho malo byť možnosťou len v prípade bankrotu, dlhodobej nečinnosti či závažných prehreškov, a malo by k nemu dochádzať len na základe rozhodnutia nezávislého súdu. Za otázne považuje aj to, či je takýto zákon ako celok nutný v demokratickej spoločnosti v zmysle Európskeho dohovoru o ľudských právach. Členov a členky slovenského parlamentu vyzval, aby návrh, ani pozmeňovacie návrhy k nemu neschvaľovali v prípade, ak nebudú v súlade so záväzkami, ktoré Slovensku z tohto dohovoru vyplývajú.V liste komisár pripomenul aj svoju minuloročnú návštevu na Slovensku, keď vystúpil ako proti plánovanej legislatíve o mimovládnych organizáciách, tak aj voči plánovaným zmenám vo verejnoprávnom telerozhlase, ktoré ale poslanci minulý rok odsúhlasili a z Rozhlasu a televízie Slovenska sa stala Slovenská televízia a rozhlas. O’Flaherty podľa denníka Sme napísal, že už v tom čase na Slovensku vnímal znepokojivý tlak na občiansku spoločnosť, a to aj vo forme verbálnych útokov od predstaviteľov štátnej moci.Prijatie pripravovaného zákona o mimovládnych organizáciách by podľa neho tento tlak umocnilo, čo by podľa jeho slov vyslalo „znepokojujúci signál o stave právneho štátu a demokracie v Slovenskej republike“. Zastal sa tiež Slovenského národného strediska pre ľudské práva. Stredisko novelu zákona kritizovalo a poslancov vyzývalo, aby ju nepodporili, strana Smer-SD vtedy vyzvala riaditeľku strediska Silviu Porubänovú na odstúpenie.Podľa O'Flahertyho má stredisko pripomienkovanie takýchto zákonov v náplni práce, podľa jeho slov sú takéto inštitúcie jednými z pilierov dodržiavania ľudských práv, právneho štátu a demokracie. Na slovenských poslancov apeloval, aby sa strediska zastali.Slovenské mimovládne organizácie novelu zákona kritizujú, považujú ju za škodlivú a diskriminačnú, hovoria aj o protiústavnosti. Opakovane ju nazývajú ako „ruský zákon“. Poslancov NR SR tiež vyzývali na to, aby zákon nepodporili, apelujú na spoločnú diskusiu a opravu návrhu. Prekáža im napríklad to, že sa týka len mimovládnych organizácií, ale nie odborárov či podnikateľov, kritizujú tiež ďalšiu administratívnu záťaž.Navrhovatelia zákona o mimovládkach i premiér Robert Fico (Smer-SD) tvrdia, že predložená legislatíva nemá nič spoločne s ruskou, americkou či izraelskou legislatívou. Cieľom slovenského návrhu je podľa nich len sprecizovanie kontrolných mechanizmov a zlepšenie transparentnosti, aby vedeli, ako sú financované mimovládne organizácie a kto im dáva peniaze. Tvrdia, že návrh zákona bol spracovaný v súlade s pravidlami EÚ.