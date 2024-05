Koaličným poslancom sa nepáči, ako Kolíková vedie výbor na kontrolu SIS. Chcú ju z tohto postu odvolať (video)

Tok spravodajských informácií zo zahraničia

Podpísala podnet na generálnu prokuratúru

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

2.5.2024 (SITA.sk) - Poslanci Smeru-SD SNS chcú v parlamente odvolať Máriu Kolíkovú SaS ) z postu predsedníčky Osobitného kontrolného výboru Národnej rady SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS).Nepáči sa im, ako vedie tento výbor a tiež jej výroky o tom, že SIS nedostáva informácie, ktoré by mala dostávať zo strany zahraničných spravodajských služieb z dôvodu zmien vo vedení SIS.Spravodajskú službu vedie na základe rozhodnutia vlády dočasne poverený riaditeľ Pavol Gašpar , syn poslanca Smeru Tibora Gašpara Ako povedal na tlačovej besede poslanec Samuel Migaľ (Hlas-SD), vo štvrtok boli na zasadnutí kontrolného výboru priamo v sídle spravodajskej služby zo strany Pavla Gašpara ubezpečení, že to nie je pravda a tok spravodajských informácií zo zahraničia je plynulo zabezpečený.„Potom, ako bola spolupráca s medzinárodnými inštitúciami naštrbená udalosťami, ktoré sa odohrávali v spravodajskej službe, teda zatýkaním jedného, resp. aj druhého riaditeľa, dnes sme dostali ubezpečenie, že k takýmto udalostiam nedochádza,“ povedal Migaľ.Dodal, že výmena informácií prebieha štandardne a poverený riaditeľ rokuje „so spravodajskými službami smerom na západ aj na východ od našej krajiny.“Koaliční poslanci Kolíkovej vyčítajú aj to, že ako predsedníčka parlamentného výboru na kontrolu SIS podpísala podnet na generálnu prokuratúru týkajúci sa zmeny štatútu SIS. Bývalý člen výboru na kontrolu SIS Tibor Gašpar povedal, že nemala právomoc to podpísať, pretože výbor len zobral na vedomie zmenu štatútu a nekonštatoval porušenie zákona.„Nerešpektovala uznesenie, ktoré schválil výbor,“ zdôraznil Gašpar.Poslancom sa tiež nepáči, že Kolíková dvakrát zrušila zvolané zasadnutie a išla ako nečlenka na zasadnutie iného výboru.