Koch sa dočkal debutu v NHL, podľa trénera bol dostatočne tvrdý a súťaživý (video)

Splnený sen

Uvoľnilo sa miesto

Slafkovský sa "zasekol"

8.3.2024 (SITA.sk) - Arizona prehráva v NHL zápas za zápasom, ale jeden jej hráč mal vo štvrtok dôvod na malú radosť. Slovenský obranca Patrik Koch sa dočkal svojho debutu v zámorskej profilige len pár hodín po tom, čo ho povolali do prvého tímu Coyotes z nižšej súťaže AHL V súboji Arizony proti Minnesote (2:5) Koch odohral deväť minút a 20 sekúnd, predviedol strelu na bránku aj štyri bodyčeky a na konci zápasu inkasoval 10-minútový osobný trest za účasť na hromadnej šarvátke.„Odviedol dobrú robotu. Jeden proti jednému a v hre s pukom bol solídny aj dostatočne tvrdý. Videl som v jeho výkone súťaživosť," povedal na adresu Kocha tréner Arizony André Tourigny Koch pre oficiálny web NHL priznal, že správa o "povolaní" do Arizony ho zastihla počas prechádzky s deťmi v parku.„Je to splnený sen, sníval som o NHL od malého chlapca. Pocit je to úžasný, ale ešte lepšie by to bolo vtedy, ak by sme zvíťazili. Takže až taký šťastný v tejto chvíli nie som," skonštatoval Koch.Dvadsaťsedemročný Koch je po Šimonovi Nemcovi Martinovi Pospíšilovi tretí slovenský debutant v aktuálnej sezóne NHL a celkovo 97. Slovák, ktorý si aspoň v jednom zápase vyskúšal najslávnejšiu hokejovú ligu na svete.Na premiéru Kocha mala zásadný vplyv výmena obrancu Troya Stechera do Edmontonu , preto sa v obrane Coyotes uvoľnilo jedno miesto. Koch dosiaľ v tejto sezóne odohral 47 zápasov v tíme AHL Tucson Roadrunnes a pripísal si gól, desať asistencií a tiež 67 trestných minút.Vo štvrtkových zápasoch NHL sa predstavili aj ďalší traja Slováci. Šimon Nemec sa po jednozápasovom výpadku na tribúne vrátil do zostavy New Jersey , jeho tím zdolal St. Louis 4:1. Nemec odohral 17:34 min s jednou strelou a mínusovým bodom. Jeho švajčiarsky spoluhráč Timo Meier prispel k víťazstvu hetrikom a asistenciou. Jurajom Slafkovským v zostave prehral na ľade Caroliny 1:4. Slafkovský odohral 18:30 min, raz vystrelil na bránku a na konci mal dva mínusové body. Po sérii ôsmich zápasov so ziskom 12 bodov sa 19-ročný Slovák "zasekol", keď z ďalších ôsmich zápasov si pripísal len jeden gól.V hre bol vo štvrtok aj obranca Tampy Bay Erik Černák . Odohral takmer 18 minút s bodyčekom, blokom aj vylúčením za držanie. Jeho tím prehral doma s Calgary 3:6.