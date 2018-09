Koči triumfoval na Deutsch Mann rely: Krásne preteky s emóciami

Na archívnej snímke Martin Koči. Foto: ŠKODA AUTO Slovensko Foto: ŠKODA AUTO Slovensko

Trebišov 2. septembra (TASR) - Slovenský automobilový pretekár Martin Koči so spolujazdcom Radovanom Moznerom sa stali víťazmi predposledného podujatia majstrovstiev Slovenska v rely. Na svojej Škode Fabii R5 najlepšie zvládli desať rýchlostných skúšok trebišovskej Deutsch Mann rely. Súťaž bola zaradená do M-SR v rely, M-SR v rely historických vozidiel, Slovenského rely pohára a Deutsch Mann cupu.Koči s Moznerom triumfovali na piatich rýchlostných skúškach. Na prvom mieste mali náskok 20 sekúnd pred poľskou posádkou Grzegorz Grzyb - Boguslaw Browinski.uviedol Koči.Na štart sa postavilo 32 posádok slovenského šampionátu, jedno historické vozidlo a 12 posádok rely pohára. Okrem nich sa jedna posádka snažila absolvovať tzv. rely školu. Do cieľa napokon dorazilo 35 posádok.