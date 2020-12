Kočner, Rusko či Majský. Súdy v uplynulom roku rozhodovali v ostro sledovaných kauzách

Útok kyselinou

31.12.2020 (Webnoviny.sk) - Viacnásobne stíhaný podnikateľ Marian Kočner si v roku 2020 na súdoch v mediálne sledovaných kauzách vypočul odsudzujúci aj oslobodzujúci rozsudok. Za vinného ho uznal senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) ešte vo februári v kauze známej ako televízne zmenky.Súd sa v tomto prípade stotožnil s tvrdením prokuratúry, že zmenky v hodnote takmer 70 miliónov eur, ktorých vyplatenia sa obžalovaný pôvodne domáhal v občianskoprávnom konaní, boli sfalšované.Zároveň Marianovi Kočnerovi ako aj spoluobžalovanému bývalému riaditeľovi TV Markíza Pavlovi Ruskovi uložil tresty vo výmere 19 rokov väzenia.Očakávalo sa, že kauza zmenky sa tento rok uzavrie aj právoplatne, keďže Najvyšší súd SR (NS SR) dvakrát vytýčil termíny verejného zasadnutia, na ktorom mal rozhodovať o odvolaniach obžalovaných aj prokurátora.Prvý dvojdňový termín však súd zrušil pre pandemickú situáciu, druhý sa nakoniec neuskutočnil pre absenciu Pavla Ruska.Ten tvrdil, že sa na pojednávanie nie je schopný dostaviť pre následky, ktoré mu spôsobil kyselinou pri útoku neznámy páchateľ.Súd nakoniec rozhodol o jeho vzatí do väzby. Ďalší termín verejného zasadnutia je v tejto veci vytýčený na 12. a 13. januára budúceho roka.V septembri, naopak, iný senát ŠTS vyriekol nad Marianom Kočnerom oslobodzujúci rozsudok. Skonštatoval totiž, že nebolo jasne preukázané, že si objednal vraždu investigatívneho novinára Jána Kuciaka Spolu s ním bola oslobodená aj spoluobžalovaná Alena Zsuzsová . Tá si však vypočula neprávoplatný odsudzujúci rozsudok v kauze vraždy bývalého primátora Hurbanova Lászlóa Basternáka . Súd jej v tomto prípade vymeral trest 21 rokov väzenia.Právoplatný verdikt odvolací NS SR vyniesol nad Miroslavom Marčekom , ktorý sa priznal, že zastrelil Kuciaka, jeho partnerku Martinu Kušnírovú a v roku 2016 aj podnikateľa Petra Molnára ŠTS ho v apríli odsúdil na 23 rokov väzenia, Najvyšší súd však vyhovel návrhu prokurátora a trest zvýšil na 25 rokov.Jeho bratranca Tomáša Szabóa, ktorý naopak vinu za spomenuté skutky popieral, odsúdili zatiaľ neprávoplatne na 25 rokov.O odvolaní Tomáša Szabóa ako aj prokurátora proti oslobodeniu Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej v kauze vraždy Kuciaka, bude najvyšší súd rozhodovať v budúcom roku.Koncom júla tohoto roku najvyšší súd zamietol odvolanie Jozefa Majského v kauze skrachovaných nebankoviek Horizont Slovakia a BMG Invest.NS SR tak potvrdil rozhodnutie ŠTS v Pezinku, ktorý ho v roku 2015 odsúdil na deväť rokov odňatia slobody.Majský sa už v tom čase nachádzal v Českej republike, kde ho následne zadržala polícia a súdy vzali do väzby. Keďže odsúdený je zároveň občanom ČR, tamojšie súdy rozhodli, že ho na Slovensko nevydajú.Je však možné, že si trest odsedí v ČR, keďže Mestský súd v Prahe už neprávoplatne uznal trest, na ktorý bol odsúdený na Slovensku.Čiastočne sa na súdoch uzavrela aj kauza korupcie na žilinských súdoch. ŠTS v Pezinku začiatkom decembra uznal v tomto prípade za vinných všetkých piatich obžalovaných.Trojici obžalovaných, a to konkrétne Františkovi Tóthovi známemu ako „Veľký Fero“, Ľubošovi M. a Františkovi S. známemu ako „Malý Fero“ uložil súd podmienečné tresty.V prípade Antona Bajdíka súd uložil súhrnný nepodmienečný trest v dĺžke tri roky, keďže obžalovaný si už odpykáva trest v inom prípade. Patrikovi Murzovi súd uložil finančný trest.Pätica sa na predošlom pojednávaní 20. novembra priznala k trestným činom prijímania úplatku a podplácania.V prípade Tótha, Murzu a Bajdíka je verdikt súdu právoplatný, keďže práva na odvolanie sa vzdali oni aj prokurátor. Ľuboš M. a František S. si ponechali zákonnú lehotu na vyjadrenie.František Tóth a Ľuboš M. čelili v tomto prípade obžalobe pre trestné činy prijímania úplatku a zvyšní obžalovaní obžalobe z podplácania.Podľa prokuratúry „Veľký Fero“ a Ľuboš M. vo viacerých prípadoch preberali finančné dary v hodnote tisícov až desaťtisícov eur, ktoré neskôr poskytovali sudcom žilinských súdov.Tí mali za finančné čiastky ovplyvniť rozhodnutia v prejednávaných veciach. Sudcovia, ktorí podľa policajného vyšetrovania finančné čiastky preberali, sú stíhaní v rámci akcie Plevel.