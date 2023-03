Kočnerove mobily budú opäť skúmať, existujú efektívnejšie metódy obnovovania vymazaných súborov

Možné získanie nových dôkazov

Vyjadrenie znalca Mikulaja

17.3.2023 (SITA.sk) - Policajní vyšetrovatelia sa chcú opätovne zaoberať mobilnými telefónmi obžalovaného podnikateľa Marina Kočnera . Vyplynulo to z piatkového pojednávania Špecializovaného trestného súdu v Pezinku vo veci vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice a prípravy vrážd prokurátorov Maroša Žilinku Konkrétne chcú policajti mobily skúmať v konaní týkajúcom sa Zoltána Andruskóa Miroslava Marčeka , ktorí sú v prípade prípravy vrážd vylúčení na samostatné konanie. Preto požiadali súd, aby im telefóny, ktoré sú dôkazným materiálom v súdnom procese, zapožičal.„Akýkoľvek výsledok skúmania tých telefónov, aj z iného konania, ja predložím súdu," povedal v súvislosti s možným získaním nových dôkazov do aktuálneho súdneho procesu prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Matúš Harkabus , ktorý má na starosti prípad vraždy Kuciaka.Pripomenul pritom vyjadrenie súdneho znalca z oblasti informatiky Dušana Mikulaja, podľa ktorého v súčasnosti existujú efektívnejšie metódy obnovovania vymazaných súborov. „My netušíme, či to bude úspešné. To je len teoretická možnosť," povedal Harkabus.Doplnil, že ak by sa súd rozhodol nevydať telefóny polícii, navrhne ich opätovné skúmanie v aktuálnom súdnom konaní. Kočnerov obhajca Marek Para v tejto súvislosti prokuratúre vyčítal neobvyklý postup s tým, že aj on má právo vyhotoviť si vlastné posudky. Prokurátor v tejto súvislosti povedal, že s tým nemá žiadny problém.