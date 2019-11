Kocúr zažil v Amerike veľké dobrodružstvo, k majiteľovi sa vrátil až po piatich rokoch

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.11.2019 (Webnoviny.sk) - Muž z amerického štátu Oregon má opäť svojho kocúra, ktorý sa stratil pred piatimi rokmi. Našli ho v uliciach Santa Fe v Novom Mexiku, 1900 kilometrov od domu v Portlande. Zástupcovia útulku lokalizovali majiteľa na základe mikročipu, ktorý v sebe má kocúr Sasha. Viktor Usov podľa vlastných slov už neveril, že svojho domáceho miláčika ešte niekedy uvidí."Nemohol som tomu uveriť. Mysleli sme na najhoršie, no keď mi zatelefonovali, boli sme takí šťastní za to, že Sasha žije a má sa dobre," vyjadril sa majiteľ.Zatiaľ nie je známe, ako sa zviera dostalo do Santa Fe, no Usov si myslí, že "stopoval". "Myslím si, že zažil veľké dobrodružstvo po Amerike," dodal. Sashu v utorok vrátili letecky do Portlandu. Hovorca spoločnosti American Airlines Curtis Blessing pre BBC vyhlásil, že im bolo cťou stať sa súčasťou tohto príbehu.Kocúra na ceste domov sprevádzal zástupca útulku v Santa Fe Murad Kirdar, ktorý zároveň zdôraznil dôležitosť mikročipov vo zvieratách. "Jednoduchý mikročip, veľký asi ako zrnko ryže a implantovaný pod kožu zvieraťa, nám pomohol nájsť jeho ochrancu," vyjadril sa Kirdar.