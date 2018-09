KODAŇ JE ODREZANÁ OD SVETA: Dánska polícia spustila rozsiahlu akciu

Polícia v dánskej Kodani, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kodaň 28. septembra (TASR) - Dánska polícia uzavrela v piatok v dôsledku "rozsiahlej operácie" mosty spájajúce najväčší dánsky ostrov Zealand, na ktorom sa nachádza aj metropola Kodaň, so zvyškom krajiny. Informovala o tom agentúra AP.Polícia zatvorila mosty spájajúce Zealand s dánskym ostrovom Funen, ako aj so susedným Švédskom. Takisto prerušená bola trajektová doprava medzi Dánskom, Nemeckom a Švédskom, v dôsledku čoho sa v okolí uvedených dôležitých priechodov začali tvoriť dopravné zápchy.Švédsky denník Aftonbladet, ktorý citoval nemenovaný zdroj z prostredia dánskej polície, uviedol, že úrady pátrajú v súvislosti s bližšie nešpecifikovaným únosom po aute so švédskym evidenčným číslom vozidla.Dánska televízia TV2 uviedla, že nad diaľnicou neďaleko mesta Roskilde vzdialenom približne 25 kilometrov západne od Kodane krúži policajný vrtuľník. Okolie mesta prehľadávajú policajti so psami.Bližšie podrobnosti o akcii nie sú zatiaľ známe. Prevádzka kodanského letiska prerušená nebola.