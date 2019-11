Kodaň nebude poskytovať konzulárnu pomoc dánskym džihádistom

Ilustračné foto. Foto: printscreen dailymail.co.uk Foto: printscreen dailymail.co.uk

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kodaň 16. novembra (TASR) - Dánsko v sobotu oznámilo, že má v pláne neposkytovať konzulárnu pomoc dánskym občanom, ktorí odišli do zahraničia bojovať za džihádistické skupiny, ako je Islamský štát v Sýrii či Iraku. Informovala o tom v sobotu agentúra AFP.Oznámenie z Kodane prichádza niekoľko dní po tom, ako Turecko začalo posielať zahraničných džihádistov do krajín ich pôvodu, pričom deportovalo skupinu Európanov vrátane občanov Francúzska, Nemecka a Dánska.Dánsky minister zahraničných vecí Jeppe Kofod vo svojom tvíte zo soboty uviedol, že ozbrojencom, ktorí odišli do Sýrie a Iraku, aby bojovali za IS,Dodal, žeDánsko by podľa ministrovho názoruPodľa dánskej tlačovej agentúry Ritzau spomínaná konzulárna pomoc zvyčajne pozostáva z návštev väzníc a kontaktov s miestnymi orgánmi o podmienkach zadržania.Po nedávnej ofenzíve tureckej armády na severe Sýrie, ktorá prinútila mnohých bojovníkov IS z tejto oblasti utiecť, vláda v Kodani vyhlásila, že džihádistických bojovníkov s dvojitým občianstvom zbaví dánskeho občianstva, aby im tak zabránila v návrate do Dánska.Dánska vláda ešte v septembri uviedla, že podľa jej odhadov z Dánska do oblastí bojov na Blízkom východe odcestovalo 36 radikálnych islamistov, dodala AFP.