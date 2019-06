Kohút končí vo funkcii prezidenta SZĽH, za svojho nástupcu chce Šatana

Na snímke Martin Kohút. Foto: TASR Jaroslav Novák Foto: TASR Jaroslav Novák

Bratislava 5. júna (TASR) - Martin Kohút nebude na kongrese 26. júna opäť kandidovať na post prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). Svoju doterajšiu prácu a poznatky by chcel odovzdať Miroslavovi Šatanovi, ktorý si zobral pár dní na rozmyslenie. Súčasný prezident SZĽH to oznámil v stredu na brífingu v Bratislave.Kohút zasadol do kresla pre šéfa slovenského hokeja v júni 2016.povedal Kohút. Hovorca zväzu Peter Jánošík následne informoval, že Šatan si vzal pár dní na rozmyslenie.SZĽH bude od nadchádzajúcej sezóny riadiť najvyššiu hokejovú súťaž – Tipsport Ligu. Zriadi trojčlennú Ligovú radu, ktorá bude riadiacim orgánom súťaže. Novinkou je tiež dohoda s účastníkmi súťaže o dodržiavaní limitu zahraničných hráčov a nové pravidla v nasadzovaní juniorov v majstrovských zápasoch.objasnil Kohút a dodal:Marketing, komunikáciu s partnermi, vysielacie práva a podobne, bude mať na starosti zástupca účastníkov súťaže, teda spoločnosť Pro-hokej a.s. Organizáciu jednotlivých zápasov budú mať v rukách, tak ako doteraz, jednotlivé kluby.povedal Richard Lintner, riaditeľ Tipsport Ligy.Slovenský zväz ľadového hokeja a zástupca klubov sa dohodli aj na limitoch zahraničných hráčov a na nových pravidlách v nasadzovaní juniorov v majstrovských zápasoch.ozrejmil nové pravidlá prezident SZĽH Martin Kohút.