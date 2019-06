Kohúta teší nárast ziskov pre zväz, ale aj obnova infraštruktúry

Na snímke prezident SZĽH Martin Kohút. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 25. júna (TASR) - Za najväčší úspech počas trojročného pôsobenia vo funkcii prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) považuje Martin Kohút zlepšenie marketingu. Okrem toho ho teší aj nárast zisku po skončení uplynulých MS v hokeji, ktorý bol oproti roku 2011 vyšší o päť miliónov eur. Informoval o tom na utorňajšom brífingu v Bratislave.Kohúta teší, že po nástupe do funkcie dostal zväz do lepšej finančnej kondície.povedal Kohút.Dosluhujúci prezident zväzu vyjadril spokojnosť aj s organizáciou májových MS v hokeji na Slovensku. Priniesli podstatne väčší zisk, ako v roku 2011.dodal Kohút.V rámci funkčného obdobia investoval zväz aj do infraštruktúry, štadióny v rôznych krajských a okresných mestách prešli rekonštrukciou. Prispeli k tomu samosprávy aj štát.Kohút taktiež vyzdvihol zlepšenie metodiky práce s trénermi a mladými hokejistami. Digitalizáciou sa posunula aj práca matriky, čo prezident rovnako považuje za nesmierne dôležité.poznamenal Kohút.Svoju doterajšiu agendu by chcel predať svojmu nástupcovi, ktorého Kongres SZĽH zvolí v stredu. Bude to jeden z trojice Miroslav Šatan, Dárius Rusnák a Jaromír Šmátrala. Kohút ako pokračovateľa načatej práce vidí Šatana.uzavrel Kohút.