Kolaudácia bytov v Nových Zámkoch sa začala, mesto odstúpilo od zmluvy

Ilustračná foto. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Nové Zámky 11. októbra (TASR) – Mesto Nové Zámky začalo s kolaudáciou objektu so 43 nájomnými bytmi na Andovskej ulici. Bytový dom dalo mesto postaviť v rámci projektu podpory výstavby nájomných bytov z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), dostavbu však sprevádzajú problémy.“ informovalo vedenie mesta. Kolaudácia by mala byť ukončená do konca tohto mesiaca. Pridelenie bytov novým nájomníkom nie je ohrozené, ubezpečil čakateľov na byty magistrát.Výstavba bytového domu na sídlisku Západ II sa začala v septembri 2017. Podľa zmluvy o dielo bol čas výstavby nastavený na 20 mesiacov od prevzatia staveniska zhotoviteľom. Ukončené dielo prevzalo mesto v júni tohto roka, boli však na ňom nedostatky, ktoré mal zhotoviteľ v určenom termíne odstrániť. Zároveň mal vybudovať chodníky okolo bytovky. „“ informovala samospráva.Podpora ŠFRB na výstavbu bytového domu predstavuje približne 2,2 milióna eur, aby ju však mesto získalo, musí byť bytovka včas skolaudovaná. „“ povedal primátor Nových Zámkov Otokar Klein.