Kolíková a jej rodina podľa Smeru okráda ľudí a vyciciava štát, Fico podá návrh na vyslovenie nedôvery ministerke (video)

Musí dôverovať Opettovi

Spoločnosť uzavrela 12 zmlúv

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.4.2021 (Webnoviny.sk) - Strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) podá v Národnej rade SR návrh na vyslovenie nedôvery ministerke spravodlivosti Za ľudí ). Na štvrtkovej tlačovej besede to povedal predseda strany Robert Fico . Mária Kolíková a jej rodina podľa Smeru-SD „okráda ľudí a vyciciava štát“.Fico vo štvrtok poukázal na to, že spoločnosť Elektronika, ktorej predsedom predstavenstva je brat ministerky Kolíkovej, a v ktorej bola členkou predstavenstva aj ona v roku 2016, uzavrela v roku 2020 s Rozhlasom a televíziou Slovenska (RTVS) zmluvy za 1,5 milióna eur.Mária Kolíková odišla z predstavenstva firmy, keď sa stala štátnou tajomníčkou na ministerstve spravodlivosti v roku 2016. Vo firme po nej nastúpil Lukáš Opett „Musí mu veľmi dôverovať, lebo Opett je konateľom aj spoločnosti Kolíková & Partners od 27. apríla 2016. Opäť dátum, keď odchádza za štátnu tajomníčku,“ pokračoval Fico s tým, že firma Elektronika uzatvára zmluvy s RTVS aj s Divadlom Nová scéna , teda so štátnymi inštitúciami.„Firma, na ktorú má vplyv. Neviem, či je tam akcionárka, ale minimálne cez Opetta je tam,“ dodal Fico. Spoločnosť uzavrela s RTVS a Divadlom Nová scéna v roku 2020 spolu 12 zmlúv.Strana Smer-SD 20. apríla na tlačovej besede informovala o tom, že konateľka firmy, ktorej spoločníčkou je údajne aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, bola v januári 2020 odsúdená za spreneveru.