Kolíková by do ústavy doplnila odvolávanie profesorov, Baránik chce aj zmeny v prokuratúre

3.12.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková Za ľudí ) považuje za legitímne doplniť do novely ústavy potrebné zmeny, hoci nesúvisia s justíciou. Povedala to vo štvrtok v pléne vo svojom vystúpení k predloženým ústavným zmenám, ktoré sa týkajú reformy justície.Zdôraznila, že otváranie Ústavy SR je podľa nej veľká vec a podotkla, že vzhľadom na plagiátorské kauzy je potrebné doplniť do ústavy prezidentke právomoc odvolávať profesorov.Považuje preto za legitímne takúto zmenu do ústavy doplniť, keďže už je otvorená. Do rozpravy sa písomne prihlásilo deväť poslancov. Ešte dostanú možnosť hlásiť sa ústne.Reformou justície a ústavnými zmenami chcú podľa šéfky rezortu spravodlivosti profesionalizovať Súdnu radu SR. Má byť plne funkčná a spôsobilá vykonávať rozsiahlejšie kompetencie. Za najdôležitejšiu zmenu považuje zriadenie Najvyššieho správneho súdu SR. Ten by mal dostať disciplinárnu právomoc. Smer-SD ) v rozprave hovoril o neprípustnom zásahu zákonodarnej moci do súdnej. Kritizoval obmedzenie práva ústavného súdu preskúmať prípadnú protiústavnosť zmien v ústave. K tomu predložil pozmeňujúci návrh, ktorým tento zámer koalície navrhuje vypustiť.Podľa Suska sa súdna rada nestane nezávislým orgánom. Návrh ju podľa jeho slov definuje len ako orgán sudcovskej legitimity bez toho, aby bol nezávislým.Rovnako presadzuje tajnosť voľby ústavných sudcov. V tejto súvislosti predložil ďalší pozmeňujúci návrh. V novele ústavy sa totiž počíta s tým, že voľba ústavných sudcov bude verejná.Ďalší pozmeňujúci návrh predložil Alojz Baránik (SaS). „Naša prokuratúra má najhoršie postavenie v rámci civilizovaného sveta,“ povedal pri predložení pozmeňujúceho návrhu v pléne. Ten definuje možnosť kontroly činnosti prokuratúry parlamentom a vládou.„Verejnú kontrolu nad činnosťou prokuratúry vykonáva parlament a vláda alebo v jej mene člen vlády,” píše sa v návrhu. Susko kritizoval, že návrh prišiel v druhom čítaní bez akejkoľvek predchádzajúcej diskusie.„Naozaj to myslíte vážne? Zásadným spôsobom idete meniť charakter prokuratúry? Idete ju podriadiť pod vládu a ministerku spravodlivosti?,” pýtal sa opozičný poslanec v pléne.Vďaka pozmeňujúcemu návrhu, ktorého predkladateľ je Miloš Svrček Sme rodina ), sa má do ústavy dostať ustanovenie o takzvanom rodičovskom bonuse. Deti by mohli časťou svojich daní alebo dôchodkových odvodov prispievať na penzie svojim rodičom.Zvyšné odseky definujú podmienky vzniku nároku na starobný dôchodok, ako aj nediskriminovanie rodiča na rodičovskej dovolenke z hľadiska výšky jeho budúceho starobného dôchodku.Tieto ustanovenia sú pritom súčasťou návrhu ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme od ministra práce a sociálnych vecí Milana Krajniaka (Sme rodina), ku ktorému sa má pripomienkové konanie skončiť až v piatok 4. decembra.