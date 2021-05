Kolíková cíti podporu vlády i Hegera. Matovič so Šipošom chcú, aby vyvodila politickú zodpovednosť (video)

Nezodpovedané otázky

Krehkosť situácie

10.5.2021 -Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) cíti podporu vlády a premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO). Povedala to na pondelkovej tlačovej konferencii s tým, že s predsedom vlády sa stretla v nedeľu 9. mája. Ministerka pre agentúru SITA doplnila, že o jej odvolávaní v parlamente sa s premiérom rozprávali dve hodiny.Zároveň jej Heger odovzdal dokument s nezodpovedanými otázkami, ktorý vypracovali poslanci hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO). Na tlačovej konferencii ministerka doplnila, že všetky otázky a výhrady sa týkajú prenájmu budovy Ministerstva spravodlivosti SR.„Dohodli sme sa, že k tomu dám obratom odpovede. Vyhotovila som ich, dnes ráno iba dokončujem posledné úpravy a predpokladám, že v najbližšom čase ich poskytnem hnutiu OĽaNO,“ povedala Kolíková. Šéfka rezortu spravodlivostí verí, že aj po tomto doplňujúcom vyjadrení bude všetko objasnené. „Už je to naozaj len o tom, či chce niekto veriť dezinformáciám alebo tým faktom, ktoré predkladám,“ uzavrela.Kolíková na tlačovej besede doplnila, že minister financií Igor Matovič (OĽaNO) a predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš jej osobne povedali, aby vyvodila politickú zodpovednosť.Predsedníčka poslaneckého klubu strany Za ľudí Jana Žitňanská dúfa, že poslanci za OĽaNO si uvedomujú „krehkosť tejto situácie" a nedopustia ďalšiu koaličnú krízu.„Ak by parlament ministerke spravodlivosti dôveru nevyslovil, je to vážna otázka, ktorou by sme sa museli zaoberať a zvolili by sme ďalší postup," dodala Žitňanská. Vicepremiérka a líderka strany Za ľudí Veronika Remišová však verí, že Kolíková dôveru poslancov získa.