Kolíková dostala jasnú dôveru na pokračovanie reforiem v justícii, skonštatovala Remišová

Tým, že sa opozícii v parlamente nepodarilo vysloviť nedôveru ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej (Za ľudí), tá dostala jasnú dôveru na pokračovanie reforiem v justícii

V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to skonštatovala ministerka investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí). Mimoriadnu schôdzu, na ktorej sa opozícia pokúsila vysloviť Kolíkovej nedôveru pritom Remišová označila za „vykonštruovaný proces a pokrytectvo strany Smer".

Poučenie z krízy

Dôvody na odvolanie

Kamenického vyjadrenie

16.5.2021 (Webnoviny.sk) -„Z každej krízy sa treba poučiť a pani ministerka aj my hovoríme, že treba viac komunikovať aj s poslancami ostatných koaličných partnerov," povedala Remišová na margo skutočnosti, že Kolíkovej s v hlasovaní nezastali všetci poslanci hnutia OĽaNO.Zároveň skonštatovala, že poslanci sú slobodní a hlasujú v súlade so svojim vedomím a svedomím. „Pani ministerka má moju podporu. Je dôležité, aby sa reformy v oblasti justície uskutočnili," zdôraznila Remišová.Podľa opozičného poslanca Ladislava Kamenického (Smer-SD) boli dôvodom na odvolanie Kolíkovej nielen kauzy ohľadom firiem jej rodinných príslušníkov, ale napríklad aj jej „bezcitný" prístup k smrti bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského alebo prípad úmrtia advokáta Ľubomíra Krivočenka vo väzbe na ochorenie COVID-19.„Sú tu ďalšie veci. Kolíkovci dokonca vydržali alebo kúpili pozemok vydržaný obcou Malinovo podobným spôsobom ako bývalý prezident Kiska," povedal Kamenický, pričom pripomenul súdny spor exprezidenta a zubára Jána Franca.„Predstavte si, že toto, čo sme hovorili, by sa stalo Robertovi Ficovi," povedal Kamenický s tým, že to by malo za následok „pomaly revolúciu". Ministerka Kolíková sa však podľa neho drží ministerského kresla „ako kliešť".Poslanec tiež skonštatoval, že v kauzách spojených s ministerkou spravodlivosti je toľko rôznych náhod, že nie sú náhodami, ale pravidlom. „Ja som presvedčený, že to, čo sa dialo u pani Kolíkovej a v jej firmách, za to by mala odstúpiť," dodal Kamenický