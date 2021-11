Kolíková: Koalícia stále nenašla dohodu k zmene paragrafu 363

Vlastné návrhy zmien

Dva alternatívne návrhy

16.11.2021 (Webnoviny.sk) - Koalícia stále nenašla dohodu k zmene paragrafu 363 Trestného poriadku. Skonštatovala to ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) počas utorkového rokovania vlády.Podľa Kolíkovej to potvrdzuje aj to, že poslanec Alojz Baránik (SaS) predložil do Národnej rady SR vlastný návrh zmeny paragrafu a o vlastnom návrhu hovorila aj ministerka investícií Veronika Remišová (Za ľudí).Šéfka rezortu spravodlivosti to považuje za legitímne a otvára to podľa nej verejnú debatu k zmene tohto ustanovenia.Mária Kolíková dlhodobo avizuje, že jej rezort je pripravený predložiť do legislatívneho procesu zmenu paragrafu 363. Kolíková pritom pripravila dva alternatívne návrhy novely. Prvý zúžil ustanovenie iba na tie veci, v ktorých nerozhodol súd.Druhý ho zúžil ešte viac a umožňoval by generálnemu prokurátorovi vstupovať do veci len spôsobom, že skôr bude vracať veci do trestného konania a nie ich odtiaľ vynímať. Paragraf 363 Trestného poriadku umožňuje generálnemu prokurátorovi zrušiť právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta, ak ním bol porušený zákon.