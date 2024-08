Kolíková kritizuje návrh na doživotnú rentu pre Žilinku. Ide o legálnu korupciu z dielne prokuratúry (video)

Žilinkovi štyri roky uplynú v januári

5 000 eur mesačne do konca života

27.8.2024 (SITA.sk) - Návrh na doživotnú rentu vo výške 5 000 eur pre generálneho prokurátora, pokiaľ odslúži štyri roky vo funkcii je zvláštny a podozrivý. Na utorkovej tlačovej besede to skonštatovala opozičná poslankyňa Mária Kolíková SaS ) s tým, že funkčné obdobie šéfa prokuratúry je sedem rokov a nie štyri.Zároveň pripomenula, že súčasnému generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi štyri roky vo funkcii uplynú v januári.„Čo sa teraz má také udiať, že by mal odísť?“ pýta sa Kolíková. Ako ďalej povedala, je osobitne podozrivé, čo za týmto návrhom je.Opozičná poslankyňa takisto skonštatovala, že je zrejmé, že návrh nenapísal poslanec za Smer-SD Daniel Karas . Vidí v ňom totiž „vycibrenú techniku z dielne generálnej prokuratúry“. „Javí sa to ako legálna korupcia,“ doplnila Kolíková.Mimoparlamentná strana Demokrati , upozornila, že podľa návrhu poslanca Karasa by generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi pripadla doživotná renta vo výške 5 000 eur mesačne.„Predkladá ho, ako inak, Smer-SD, veď predsa potrebuje odmeniť Žilinku za všetky tie 363 . A z koho peňazí je to najlepšie spraviť? No predsa z našich. Už si zabezpečil doživotný príjem Fico , teraz Žilinka, kto bude ďalší?“ pýta sa líder Demokratov a bývalý minister obrany Jaroslav Naď na sociálnej sieti.