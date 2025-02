Kolíková kritizuje zámer meniť disciplinárne senáty, poukázala aj na nebezpečné signály v súdnej rade – VIDEO

Spochybňovanie rozhodnutia kolegov

Nebezpečné signály

20.2.2025 (SITA.sk) - Vládna koalícia zastúpená ministrom spravodlivosti Borisom Suskom Smer-SD ) sa rozhodla zásadne zmeniť obsadenie disciplinárnych senátov , ktoré rozhodujú aj o prípadných pochybeniach sudcov. Poukázala na to opozičná poslankyňa Mária Kolíková SaS ).Tá pripomenula, že momentálne sú v senátoch Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR sudcovia pôvodne z Najvyššieho súdu SR , ale tiež advokáti a akademici, ktorí absolvovali riadne výberové konanie.Susko však podľa Kolíkovej chce, aby Súdna rada SR nanovo rozhodla, kto budú sudcovia NSS SR. "To znamená, že to, čo doteraz platilo, už nebude. Budú to ľudia, o ktorých rozhodne, kľúčovo, súdna rada," vyhlásila Kolíková.Zároveň ale skonštatovala, že súdna rada momentálne vysiela signály, že sú sudcovia, ktorí sú pre ňu pohodlní, a iní sú zase nepohodlní. Pripomenula pritom napríklad výrok podpredsedníčky rady Ayše Pružinec Eren , ktorá hovorila o škandále v súvislosti so vzatím stíhaného sudcu Richarda M. do väzby."Podpredsedníčka súdnej rady priamo spochybňuje rozhodnutie svojho kolegu sudcu, že rozhodol o väzbe," uviedla Kolíková s tým, že práve spochybňovanie rozhodnutia kolegov zo strany podpredsedníčky súdnej rady je škandál. Súdna rada má pritom podľa Kolíkovej v budúcnosti rozhodovať aj o podávaní jednotlivých disciplinárnych návrhov.Súdna rada podľa Kolíkovej navyše na každom svojom zasadnutí ukazuje, že existujú sudcovia, ktorí sú pre ňu nepohodlní. Pripomenula pritom, že členky súdnej rady sa pýtali kandidátov na funkciu sudcu, aký majú názor na reformu súdnej mapy "A keď si dovolili tí budúci sudcovia povedať, že by to mohlo mať pozitívny efekt, tak zjavne dávali (členky rady, pozn. SITA) jasne najavo, že tento ich názor nekorešponduje s ich názorom. A podľa môjho názoru jednoznačne vyslali signál, že ak takto sa budú (kandidáti, pozn. SITA) prejavovať, môže sa stať, že aj sudcom nebudú," vyhlásila Kolíková. Doplnila, že toto sú veľmi nebezpečné signály smerom k sudcom.Kolíkovej sa tiež nepáči obnovenie možnosti zaviesť pre sudcov odmeny, o ktorých by rozhodovali predsedovia súdov. Tie označila za "vnútorný nástroj korupcie".