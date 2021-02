Kolíková: Lipšic ukáže, že vie „odstíhať“ každého, vrátane členov koalície

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.2.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková Za ľudí ) je presvedčená, že nový špeciálny prokurátor Daniel Lipšic svojím prístupom ukáže, že vie „odstíhať" každého, vrátane členov koalície.Šéfka rezortu spravodlivosti zároveň zagratulovala novému špeciálnemu prokurátorovi k vymenovaniu do funkcie. Stanovisko ministerky poskytol Peter Bubla z tlačového oddelenia ministerstva spravodlivosti.Ministerka sa tiež vyjadrila k tomu, či nebudú spochybňované kroky Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) na čele s Lipšicom, ak bude stíhaná opozícia.„Úprimne, ja si myslím, že by boli spochybňované rovnako, ako sú spochybňované od začiatku všetky kauzy, ktoré súvisia s korupciou a sú z obdobia bývalej vlády. Sú spochybňované, že sa jedná o politické kauzy. Ja som sa zatiaľ nestretla so žiadnym dôkazom, ktorý by tomu nasvedčoval,“ dodala Kolíková.