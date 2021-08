Kolíková: Obvinenie policajného prezidenta Kovaříka je veľmi vážna vec a musí znepokojovať každého

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.8.2021 (Webnoviny.sk) - Obvinenie policajného prezidenta Petra Kovaříka je veľmi vážna vec a musí znepokojovať každého. Uviedla to pre agentúru SITA ministerka spravodlivosti Mária Kolíková Za ľudí ).Podľa Kolíkovej je legitímne očakávať od tých, ktorí obvinenie vzniesli, a ktorí prípad dozorujú, že sa postavia pred verejnosť a jasne zdôvodnia takto vznesené obvinenie. Stanovisko poskytol Peter Bubla z tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti SR Ministerka spravodlivosti zdôraznila, že informovanie verejnosti je jediná cesta, ako sa prepracovať k dôveryhodnosti celého procesu. „Ak to neurobia, ak vyšetrovanie potrvá neúmerne dlho a ak ho sprevádza informačné vákuum, vzniká priestor na špekulácie a nemôžeme sa čudovať, že to má aj politický kontext. S týmto spokojná nie som,“ dodala.Krajská prokuratúra Bratislava vzniesla 26. augusta obvinenie voči Kovaříkovi pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Policajný prezident mal podľa prokuratúry zmariť prebiehajúci zásah zadržania, ako aj vykonanie nasledovných trestno-procesných úkonov s obvinenými Matejom Zemanom