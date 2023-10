Kolíková: Pellegriniho a Fica spájajú korupčné kauzy, obvinenia v nich sú tmelom Hlasu a Smeru

15.10.2023 (SITA.sk) - Predsedu strany Hlas-SD Petra Pellegriniho so šéfom strany Smer-SD Robertom Ficom spájajú korupčné kauzy. V diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 to uviedla poslankyňa Mária Kolíková SaS ).„Obvinenia a odsúdenia nominantov Smeru a sú tam nakoniec obvinení dokonca aj zvolení poslanci za stranu Hlas," povedala Kolíková. Obvinenia v korupčných kauzách sú podľa Kolíkovej „tmelom" Hlasu a Smeru.„Je to koalícia temna, spája ich zjavne korupcia, a dôkazom je, že sa teraz idú orientovať na reformu trestného systému," skonštatovala Kolíková. Napriek tomu, že Smer bol opakovane vo vláde, táto téma ich podľa Kolíkovej nikdy „nepálila".„Zaujímavé je, že v čase, keď ich nominanti čelia trestnému stíhaniu, tak treba reformovať trestný systém," povedala bývalá ministerka spravodlivosti.SaS, Progresívne Slovensko KDH dalo podľa Kolíkovej jasne najavo, že má záujem o koalíciu s Hlasom. „Veci boli dané a Peter Pellegrini aj strana Hlas to vedela," dodala Kolíková.