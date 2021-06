Kolíková plánuje opäť predložiť návrh súdnej mapy, chce dať čo najväčší priestor na diskusiu

Dlhší časový odstup

5.6.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková plánuje v blízkom čase návrh novej súdnej mapy ešte raz predložiť do medzirezortného pripomienkového konania.Chce tak dať čo možno najväčší priestor na oboznámenie sa s ním a na vecnú diskusiu. Pripúšťa pritom aj možné zmeny, ktoré by znamenali vylepšenie návrhu. Napísala to na svojom profile na sociálnej sieti.Ministerka spravodlivosti predstavila návrh reformy súdnej mapy v novembri 2020 a v marci 2021 prešiel návrh pripomienkovaním.„Aj v nadväznosti na už dlhší časový odstup, odkedy bol predstavený legislatívny návrh k novej súdnej mape, plánujem v blízkej dobe materiál ešte raz predložiť do riadneho medzirezortného pripomienkového konania,“ skonštatovala.„Som rada, že pandemická situácia sa zlepšuje. Dovoľuje nám viac cestovať, aj osobne sa stretávať. Teším sa z toho, pretože môžem vycestovať za sudcami a osobne sa s nimi opätovne rozprávať o novej súdnej mape,“ uviedla šéfka rezortu spravodlivosti.V uplynulých dňoch sa k tejto téme stretla so sudcami v obvodoch žilinského, banskobystrického, nitrianskeho a trnavského krajského súdu a hovorila aj so sudcami v obvode Krajského súdu Košice a Prešov.„Chcem urobiť novú súdnu mapu. Považujem ju za dobrú a dôležitú. Jednak pre samotných sudcov a zamestnancov v justícii. Ale hlavne pre ľudí, ktorí sa ocitnú v životnej situácii, ktorá ich privedie pred súd,“ pokračovala.Podľa ministerky je nová súdna mapa dobrou cestou, aby boli na súdoch špecializovaní sudcovia v hlavných agendách. Zlepšiť by sa tak mala kvalita rozhodnutí súdov a z dlhodobejšieho hľadiska aj zrýchlili rozhodovanie súdov.