Kolíková pre svoju súdnu mapu schytala kritiku od Kollára, dostatočne nekomunikovala a dostala ponaučenie

18.2.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerka spravodlivosti Mária(nom. SaS) nekomunikovala dostatočne o reforme súdnej mapy. Povedal to predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) na piatkovej tlačovej besede.Koalícia však podľa neho má zmysel. Ako doplnil, ministerkadostala neschválením návrhov v Národnej rade SR ponaučenie, že sa takto nemôže správať k svojim koaličným partnerom a musí hľadať kompromis.„Keď jej dáme množstvo pripomienok a ona povie, že s tým nesúhlasí a nerešpektuje, z jej strany je to uzavreté, že rokovala. Nie, toto nie je rokovanie,“ povedal Kollár.Ten nesúhlasí napríklad s tým, že odvolací súd pre Bratislavu by má sídliť v Trnave. „Takisto, prečo by sme mali rušiť Krajský súd v Košiciach. Ako to chcete všetko naválať na jeden súd v Prešove,“ dodal predseda parlamentu.