Kolíková sa bráni kritike Európskej asociácie sudcov, vraj dostali len hrubo zavádzajúce informácie

Prvky, ktoré sú krokmi späť

Vhodné opatrenia v súlade s EÚ

3.10.2022 (Webnoviny.sk) - Reforma súdnictva neráta s presunmi sudcov bez ich súhlasu. Uviedla to vo svojom stanovisku na kritiku Európskou asociácie sudcov (EAJ) exministerka spravodlivosti a poslankyňa Mária Kolíková (SaS) s tým, že nemá vedomosť o tom, že by si Európska asociácia sudcov vypýtala stanovisko ministerstva „Silne sa domnievam, že EAJ boli poskytnuté hrubo zavádzajúce informácie ku konkrétnej právnej úprave a všetkým dôležitým súvislostiam. Reforma súdnictva neráta s presunmi sudcov bez ich súhlasu. Samozrejme, ak nejaký súd zaniká, lebo sa stane súčasťou iného súdu, musí byť zrejmé, kam patria jeho sudcovia. V prípade nových správnych súdov sudcovia budú preložení len na základe ich vlastnej žiadosti o preloženie,“ píše sa v stanovisku Kolíkovej.EAJ na žiadosť Združenia sudcov Slovenska preskúmala určité aspekty nedávnych zmien legislatívy týkajúcich sa súdnictva a právneho štátu prijatých zmenami Ústavy SR v súvislosti s reformou súdnictva. EAJ bola tiež informovaná o legislatívnom návrhu novej súdnej mapy Slovenskej republiky.EAJ sa tiež v rezolúcii vyjadrila, že podľa jasných európskych štandardov nezávislosti súdnictva, sudca nemôže byť preložený na iný súd bez jeho súhlasu, iba ak vo výnimočných prípadoch, buď z dôvodu disciplinárneho konania proti sudcovi, alebo v prípade zmeny štruktúry súdneho systému.„Navyše, malo by sa vyhnúť každému takémuto preloženiu, iba ak nie je žiadna alternatíva,“ uvádza EAJ, ktorá ľutuje, že reformy súdneho systému na Slovensku obsahujú tieto konkrétne prvky, ktoré sú krokmi späť v procese vytvorenia podmienok na ochranu súdnictva pred neprimeraným vplyvom a záruk jeho nezávislosti.Európska asociácia sudcov tiež poznamenala, že jej obavy sú vo veľkej miere zdieľané Poradnou radou európskych sudcov, ktorá preskúmala návrh ústavných zmien.Zároveň EAJ nalieha na slovenské autority, aby prijali vhodné opatrenia v súlade s európskymi štandardami a v záujme ich občanov obnovili všetky záruky nezávislosti súdnictva, a zapojili v plnom rozsahu zástupcov súdnictva, vrátane Združenia sudcov Slovenska do prebiehajúcich alebo budúcich reformných projektov.