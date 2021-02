Kolíková trvá na výberovom konaní pre sudcov Najvyššieho správneho súdu, je podľa nej potrebné

Kolíková

11.2.2021 (Webnoviny.sk) - Výberové konanie na sudcov Najvyššieho správneho súdu SR je potrebné. Uviedla to ministerka spravodlivosti Mária Za ľudí ) v reakcii na žiadosť 18 sudcov správneho kolégia Najvyššieho súdu SR , v ktorom žiadali predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka , aby napadol na Ústavnom súde SR zákon týkajúci sa výberového konania na pozíciu sudcu Najvyššieho správneho súdu. Vybraní sudcovia totiž považujú uvedenú legislatívu za diskriminačnú.Sudcovia správneho kolégia nesúhlasia s tým, že ak chcú pôsobiť na novovytvorenom správnom súde, museli by opätovne prejsť výberovým konaním pred Súdnou radou SR. Navrhujú, aby ich na správny súd „preložili“.„Pre mňa je to prekvapivé, pretože v podobnej pozícii sme podľa mňa boli, keď sme vytvorili Špecializovaný trestný súd a nedošlo tu k žiadnemu preloženiu, bolo to výberové konanie, nikto to nespochybňoval,“ dodala ministerka s tým, že v zákone nevidí žiadnu diskrimináciu.„Každý, kto spĺňa podmienky, sa môže uchádzať o sudcu na Najvyššom správnom súde. Je to nová štátna inštitúcia, takýto postup sudcov ma naozaj udivuje,“ doplnilapo zasadnutí vlády.Ako dodala, myslí si, že každý sudca Najvyššieho súdu, ktorý má rád správne právo, sa bude uchádzať o pozíciu na Najvyššom správnom súde.Výberové konanie na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom súde SR sa uskutoční od 7. do 9. apríla a od 12. do 14. apríla v sídle Súdnej rady SR.Jej členka, Elena Berthotyová , na druhom zasadnutí rady uviedla, že žiadny sudca zo správneho kolégia Najvyššieho súdu SR nemá záujem prejsť na Najvyšší správny súd.Dodala však, že takýto záujem má ona sama, ale bez kľúčových sudcov správneho kolégia si to „nevie predstaviť“.