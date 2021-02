Kolíková ubezpečila europoslancov, že pre novú súdnu mapu nepríde o miesto žiaden sudca

Ministerka hovorila o cieľoch reformy súdnej mapy

Kolíková je v kontakte aj s ďalšími inštitúciami

5.2.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí) ubezpečila poslancov Európskeho parlamentu (EP) , že pri implementácii novej súdnej mapy nepríde o svoje miesto žiaden sudca.Šéfka rezortu spravodlivosti diskutovala s poslancami Monitorovacej skupiny Európskeho parlamentu pre demokraciu, právny štát a základné slobody aj o reforme justície či ochrane novinárov. Europoslanci sa zaujímali aj o vyšetrovanie smrti bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského . V tlačovej správe o tom informoval Peter Bubla z tlačového oddelenia rezortu spravodlivosti.„Tento rok budeme mať otvorený Trestný zákon. Budeme sa zaoberať nielen ochranou novinárov, ale aj otázkou, či vieme dostatočne trestnoprávne postihovať dezinformácie. Takisto môžem potvrdiť, že sa chceme, nielen vzhľadom na nedávne udalosti, zaoberať aj podmienkami vzatia do väzby a možných prísnejších časových limitov. Táto téma mi ako advokátke, ktorá sa venovala aj téme ľudských práv, nie je ľahostajná. Aj v Programovom vyhlásení vlády sme sa zaviazali k humanizácii podmienok vo väzbe a vo výkone trestu,“ povedala europoslancom ministerka spravodlivosti.Predstaviteľov EP zaujímala implementácia novej súdnej mapy. Kolíková v tejto súvislosti informovala o cieľoch reformy súdnej mapy, ktorými sú špecializácia sudcov a zabezpečenie prístupu k spravodlivosti pre každého v rovnakej kvalite v primeranom čase. Zároveň informovala europoslancov, že návrh súdnej mapy vychádza z dát a z auditu Európskej komisie pre efektívnu justíciu (CEPEJ).Počas videokonferencie na tému lepšej ochrany novinárov s europoslancami diskutoval aj štátny tajomník ministerstva kultúry Radoslav Kutaš. O práci kontrolnej komisie, ktorá preveruje mimoriadnu udalosť, následkom ktorej zomrel policajný exprezident Milan Lučanský, informoval predseda komisie Tomáš Čitbaj.Monitorovacia skupina Európskeho parlamentu pre demokraciu, právny štát a základné slobody bola zriadená pod výborom EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci v nadväznosti na vraždu maltskej novinárky Daphne Caruana Galizia a vraždu Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Misia z EP navštívila Slovensko v marci 2018 a vo februári 2019. Ministerka Kolíková so skupinou už komunikovala krátko po nástupe do funkcie aj za prítomnosti premiéra Igora Matoviča (OĽaNO), a potom aj v novembri 2020.Ministerka spravodlivosti je v kontakte aj s ďalšími predstaviteľmi európskych inštitúcií.Tento týždeň hovorila s podpredsedníčkou Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť Věrou Jourovou a komisárom pre spravodlivosť Didierom Reydersom.