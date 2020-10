Kolíková zváži vlastný návrh na generálneho prokurátora, ak bude málo kandidátov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.10.2020 (Webnoviny.sk) - Ak by bol okruh kandidátov na post generálneho prokurátora malý, ministerka spravodlivosti Mária Kolíková Za ľudí ) bude zvažovať navrhnutie vlastného kandidáta. Po rokovaní vlády uviedla, že by mali byť navrhnutí aspoň štyria kandidáti.Šéfka rezortu spravodlivosti zároveň potvrdila, že by sa jej páčilo, ak by bola novým generálnym prokurátorom osoba z prostredia prokuratúry.„Na základe informácií, ktoré mám, tak by to mali byť viacerí ľudia z oblasti prokuratúry, ktorí by sa uchádzali o túto pozíciu. Neviem, či by úplne prospelo, keby ja priamo navrhujem toho kandidáta,“ uviedla ministerka s tým, že by bolo najlepšie, ak by to boli kandidáti ostatných subjektov. Kandidátmi na generálneho prokurátora sú zatiaľ prokurátori Jozef Čentéš Návrhy kandidátov na voľbu nového generálneho prokurátora je možné podávať do 9. októbra. Voľba by sa mala uskutočniť na schôdzi Národnej rady SR, ktorá sa začína 24. novembra.