Kolíkovej ministerstvo reaguje na kritiku Združenia sudcov Slovenska, do súdnej mapy zapracujú aj ich pripomienky

28.8.2021 (Webnoviny.sk) - Nová právna úprava k súdnej mape sa pripravuje aj s ohľadom na pripomienky, ktoré boli podané aj zo strany Združenia sudcov Slovenska (ZSS) . Akonáhle bude pripravený nový návrh, bude priestor na odbornú výmenu aj so ZSS.Ministerstvo spravodlivosti tak reagovalo na stanovisko združenia, ktoré konštatovalo, že ZSS nie je zapojené do revízie návrhu novej súdnej mapy. Agentúru SITA o tom informoval Peter Bubla z tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti SR Ministerstvo spravodlivosti tiež uviedlo, že ich teší iniciatíva nového vedenia ZSS zapájať sa možno ešte viac do prípravy legislatívy. Podľa prezidenta ZSS Františka Moznera sa totiž zmluva o spolupráci medzi združením a rezortom spravodlivosti dôsledne neuplatňuje, a to najmä pokiaľ ide o ich zapojenie do procesu prípravy novej legislatívy.„Tento priestor tu určite je. Ku každému návrhu zákona, na ktorom robíme zverejňujeme predbežnú informáciu, a to ešte predtým než začneme robiť na samotnom zákone. Na takto zverejnenú predbežnú informáciu je možné reagovať a zapojiť sa tak do legislatívneho procesu. Je potrebné len prihlásiť sa, že majú takýto záujem participovať na tvorbe právnej úpravy. Predbežná informácia je adresovaná komukoľvek – súdom, stavovským organizáciám, verejnosti, mimovládnym organizáciám atď,“ vysvetlil Bubla s tým, že ak má ZSS záujem spolupracovať s ministerstvom, je tu teda takáto možnosť aj na podklade zverejnenej predbežnej informácie.