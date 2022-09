Kolíkovej novela infozákona je ďalším krokom k zvýšeniu transparentnosti verejnej správy, zavádza niekoľko zmien (video)

Zverejňovanie informácií o osobách

Zavedenie právnej úpravy

9.9.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerka spravodlivosti v demisii Mária Kolíková (klub SaS) predložila do medzirezortného pripomienkovania novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Novela infozákona je podľa Kolíkovej ďalším krokom k zvýšeniu transparentnosti verejnej správy."Návrh zákona v zásadnej miere pokrýva požiadavky vyplývajúce z programového vyhlásenia vlády. Pri tvorbe návrhu zákona sme tiež do úvahy brali aj diskusie s povinnými osobami vrátane územnej samosprávy, s mimovládnym sektorom, či napríklad poslancami parlamentu," uviedla na tlačovej besede Kolíková.Novela infozákona v súlade s programovým vyhlásením vlády zavádza novú definíciu povinnej osoby a rozširuje povinnosti vyplývajúce zo zákona o slobodnom prístupe k informáciám aj na štátne firmy a dcérske spoločnosti štátnych firiem. Okrem toho zavádza aj povinné zverejňovanie informácií o osobách, ktoré sa uchádzajú o verejnú funkciu, ako aj o samotných verejných funkcionároch.Ďalej sa ustanovuje povinnosť zverejňovať všetky dodatky k povinne zverejňovaným zmluvám, zároveň sa ruší výnimka pre nesprístupňovanie ich príloh a predlžuje sa lehota povinného zverejnenia zmlúv na desať rokov.Na základe záväzku z programového vyhlásenia vlády vypúšťa výnimku zo zverejňovania zmlúv Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS), keďže skúsenosti a pochybné obchody s pozemkami ukázali, že je verejným záujmom, aby NDS zverejňovala zmluvy týkajúce sa vysporiadania vlastníctva nehnuteľností.Snahou novely infozákona je taktiež zaviesť právnu úpravu, v dôsledku ktorej by mali byť štúdie a analytické materiály vyhotovené za verejné zdroje a sprístupňované vo väčšej miere ako v súčasnosti. „Sprístupnenie štúdií, analýz alebo iných obdobných materiálov na žiadosť posilní transparentnosť a umožní lepšie kontrolu účelnosti vynaloženia verejných prostriedkov zo strany verejnosti," uviedlo MS SR.