Kolíkovej sprístupnia zmluvu o nákupe Sputnika, jej zverejnenie sa podrobí právnej analýze

14.4.2021 - Ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej (Za ľudí) sprístupnia zmluvu o nákupe ruskej vakcíny Sputnik V. Informovala o tom po stredajšom rokovaní vlády s tým, že dostane aj list zo 6. apríla.„Treba sa pozrieť na dve základné veci. Jedna je tá, či by samotná zmluva nemala byť zverejnená a nemal by na ňu platiť celý mechanizmus v zmysle info zákona," povedala a doplnila, že druhou vecou sú podmienky pre zmluvné strany. Na tieto dve záležitosti sa podľa jej slov zameria rezort spravodlivosti. Podotkla, že zmluvu zatiaľ nevidela.Zverejnenie zmluvy o nákupe ruskej vakcíny sa podrobí právnej analýze, s ktorou pomôže ministerka spravodlivosti a podpredseda vlády Štefan Holý. Povedal to po rokovaní vlády minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský, podľa ktorého by mala byť analýza hotová vo veľmi skorej dobe.„Keď budeme schopní povedať, či zmluvu môžeme zverejniť alebo nie, tak sa budem o nej baviť,“ konštatoval Lengvarský. Akékoľvek zverejnenie zmluvy podľa neho záleží od povolenia druhej strany.Uviedol, že zásielka do Maďarska na testovanie šarží vakcín, ktoré máme na Slovensku, je pripravená. Oficiálnu žiadosť by mal minister podpísať v stredu, ak bude všetko pripravené. „Výsledky, ktoré obdržíme, budú smerodajné v ďalšom rozhodovaní,“ povedal minister zdravotníctva. Doplnil, že rezort stále ráta aj s možnosťou, že vakcínu odobrí Európska lieková agentúra.Lengvarský dodal, že dostal za úlohu spraviť podrobnú a komplexnú analýzu o celej histórii s podpisom zmluvy, dodávkou aj skúšaním vakcíny. Veľa subjektov sa totiž podľa neho vyjadruje k rôznym veciam, ktoré nie sú vždy odborne podložené.