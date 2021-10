Kolíkovej súdna mapa je diskrimináciou Banskej Bystrice a celého regiónu, odkazuje nespokojný primátor Nosko

Súd je kvalitne vybavený

28.10.2021 (Webnoviny.sk) - Vedenie mesta Banská Bystrica, primátori miest v regióne, rovnako ako aj zástupcovia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) nesúhlasia s treťou verziou súdnej mapy z dielne Ministerstva spravodlivosti SR. Uviedli to na štvrtkovom brífingu s tým, že odmietajú zrušenie Krajského súdu v Banskej Bystrici a jeho ponechanie ako pracoviska Krajského súdu v Žiline.Spoločne deklarujú, že plánovaným krokom v zmysle reformy súdnictva a prípravou súdnej mapy sa zhorší nielen výkon spravodlivosti, ale aj prístup občanov k súdu, konania sa predĺžia a činnosť týchto súdov bude aj finančne náročnejšia. Vyzývajú poslancov Národnej rady SR, aby návrh ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej nepodporili.Krajský súd v Banskej Bystrici je plne funkčný a spĺňa všetky kritériá vrátane špecializácie, ktoré sú podkladom pre reformu súdnictva. Z ôsmich krajských súdov na Slovensku patrí k súdom s najväčším obvodom. Je druhým najväčším v rámci Slovenska aj z hľadiska personálneho obsadenia. Je kvalitne vybavený aj po technickej stránke a komplexne zrekonštruovaný.„Krajský súd v meste pod Urpínom je oproti tomu v Žiline funkčne obsadený sudcami vo väčšom počte, ako aj odborným administratívnym aparátom. Zatiaľ čo v Banskej Bystrici pracuje 52 sudcov a celkovo 120 zamestnancov, na Krajskom súde v Žiline pracuje 42 vysoko erudovaných sudcov a 94 zamestnancov. Navrhovanou zmenou sa hazarduje s potenciálom schopných a rokmi školených administratívnych síl, ktoré v prípade zrušenia nášho súdu nebudú potrebné,“ konštatuje predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici Ján Auxt.„Máme dôvod domnievať sa, že takéto rozhodnutia sú politicky motivované a podobne ako pri reforme siete nemocníc absentuje komunikácia so samosprávami a s odbornou verejnosťou. Ide o diskrimináciu nielen Banskej Bystrice ako krajského mesta, ale aj celého regiónu. Sme toho názoru, že takéto reformy by mali ísť ruka v ruke s reformou územnosprávneho členenia a reformou verejnej správy. Zmeny sú iste potrebné, ale musia byť logické, koncepčné, koordinované, odkomunikované a podložené zmysluplnými argumentmi,“ hovorí primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko „Súdna mapa v tejto forme by znamenala nielen zníženie dostupnosti súdu pre občanov z Banskobystrického kraja, ale aj zníženie zamestnanosti. A to nehovorím o riziku predĺženia súdnych konaní a neistote zamestnancov. Krajský súd tu funguje od roku 1898, čo je už neuveriteľných 123 rokov. Nezaslúži si byť len akousi pobočkou iného súdu,“ dopĺňa poslanec NR SR Igor Kašper (Sme rodina).S reformou súdnictva vyjadrujú nesúhlas aj primátorky a primátori miest banskobystrického regiónu i samotné vedenie BBSK. „Zrušenie krajského súdu je len pokračovaním vymierania Banskobystrického samosprávneho kraja. Musíme bojovať za to, aby sme z BBSK spravili dobré miesto pre život nás všetkých,“ dodáva predseda BBSK Ján Lunter